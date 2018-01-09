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Quand on a grandi dans les années 80, on se souvient d’une époque où tout semblait plus simple, plus joyeux, plus chaleureux. Nos mamans nous enfilaient des cagoules, des sous-pulls aux couleurs vives et des moufles dès qu’il faisait froid.

Le meilleur souvenirs des années 80 et 90

Quand il neigeait, on attendait la récréation, surexcités, pour faire des batailles de boules de neige sous les yeux de nos instituteurs qui nous laissaient faire. Après l’école, on avait le droit de rejoindre les copains et les copines pour faire du vélo, jouer au foot et à la balle au camp. On aimait aussi sauter à l’élastique et jouer à la marelle.

Il fallait juste rentrer avant le dîner et montrer à nos parents qu’on avait fait nos devoirs pour le lendemain.

Dans les années 80, il n’y avait que quelques chaînes de télévision et tout le monde regardait les mêmes programmes : le mercredi, c’était le Club Dorothée avec tous les dessins animés qu’on suivait semaine après semaine. Il y avait Capitaine Flam avec son générique si poignant, Sherlock Holmes et ses merveilleuses enquêtes tout autour du monde, Les Chevaliers du Zodiaque et leurs combats interminables qu’on rejouait dans la cour de récré avec les copains… On aimait bien aussi imiter Son Goku de Dragon Ball.

On écoutait des cassettes sur le lecteur de notre grand frère. On rêvait de se faire offrir un walkman pour écouter Jean-Jacques Goldman et Daniel Balavoine. Notre petite sœur voulait qu’on aille voir un spectacle de Chantal Goya. Nos parents allaient au bal le samedi soir et nous laissaient venir avec eux. On avait le droit de veiller tard. C’était le bon temps