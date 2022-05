L’hiver est une période particulièrement intéressante pour décompresser un peu, mais surtout pour faire des achats en ligne.

En effet, c’est durant ces quelques semaines que de nombreux e-commerçants décident de proposer des prix dérisoires sur leurs produits. Cependant, vous aurez du mal à faire votre choix devant la panoplie de bons plans proposés sur le web.

Vous ne saurez plus quoi acheter. Pour éviter cette déconvenue, il est nécessaire de préparer vos achats des mois à l’avance. Cela vous permettra de faire les bons choix et de ne pas regretter vos acquisitions. Cela est d’autant plus important si vous souhaitez envoyer des colis à vos proches. Voici 3 astuces pour ne pas vous rater pour l’hiver 2022 !

Préparer votre budget et votre liste d’achats

Que vous souhaitiez vous acheter des cadeaux ou envoyer un colis en Russie, il est nécessaire de vous préparer tôt. En effet, lors des soldes d’hiver, il y aura tellement d’articles bradés que vous ne saurez plus quoi acheter. De plus, le délai de livraison vers Moscou peut être assez long.

Pour commencer, il faut éviter à tout prix de craquer sur tous les produits. Choisissez ceux dont vous avez le plus besoin et qui coûtent cher ! Si vous ratez cette occasion, vous risquez de les acquérir à un prix plus élevé en période normale.

Concrètement, il faudra élaborer une liste d’achats ou la fameuse wishlist. Dans cette liste, énumérez tous les produits qui manquent dans votre maison ainsi que les colis à envoyer.

Ici, il ne s’agit pas encore de considérer leur prix. À la place, vous utiliserez la méthode du brainstorming. Maintenant que votre liste est complète, vous pourrez mettre un prix à chaque article. Si vous avez des doutes, fiez-vous aux tarifs affichés sur le net !

Pour classer les produits, vous devez prioriser deux critères. Le premier concerne les produits dont vous avez besoin le plus vite possible. Le second est leur prix. Ce sont ceux qui coûtent le plus cher qui devront être achetés durant les soldes.

À présent, vérifiez que vous avez le budget qu’il faut, et surtout pour payer le coût de l’envoi s’il s’agit d’un cadeau pour un proche à l’étranger. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez retirer quelques articles.

Il est important de réaliser cette étape des mois avant, car vous avez encore l’esprit clair. Effectivement, dès le début des soldes, vous risquez de faire des achats impulsifs.

Ne pas oublier de vous faire plaisir

Bien entendu, le plus important est de faire des achats raisonnés. Cependant, comme l’hiver est aussi synonyme de fête, vous avez le droit de vous faire plaisir. Encore une fois, ces achats-là doivent être prévus dès la préparation du budget. Vous aurez donc à définir un plafond afin d’éviter les abus. Eh, oui ! Bien que l’objectif soit d’acheter des choses que vous aimez, vous pouvez toujours rationaliser vos achats.

Dans les faits, il faudra guetter toutes les bonnes occasions. Par conséquent, le mieux est de naviguer sur les boutiques en ligne chaque jour. Assurez-vous d’avoir fait le tour des e-commerces les plus intéressants !

Et surtout, n’hésitez pas non plus à prioriser les plateformes où vous pouvez utiliser des codes promos ! Pour savoir lesquelles sont concernées, vous devrez notamment visionner des vidéos avec communication commerciale.

En général, les vidéastes collaborent avec des marques pour booster leur visibilité. Les influenceurs en tout genre sont aussi appelés à promouvoir des produits. Ainsi, il ne faut pas rater leurs publications et leurs stories.

Se méfier des offres trop alléchantes

Internet offre bien des trésors. Et pour cette même raison, il est devenu le premier refuge des arnaqueurs. Lors de votre recherche, il faudra donc faire attention aux offres trop belles pour être vraies. En effet, bien qu’il y ait des soldes en hiver, vous devrez vous méfier des articles quasi gratuits, voire gratuits.

De nombreux escrocs vous proposent effectivement d’acheter et de faire livrer des marchandises pour presque rien. Ils vous demanderont juste de payer une sorte de « caution » d’une centaine d’euros qui vous seront remboursés. Au pire, vous n’aurez qu’à payer le coût de l’envoi. Si vous vous faites avoir, vous risquez de ne jamais recevoir vos produits. Et même si vous les recevez, vous aurez sûrement affaire à des articles défectueux.

Pour éviter tout désagrément, vous devrez vous rendre sur les plateformes déjà reconnues. Vous pourrez ainsi approcher les revendeurs dont les avis sont favorables. Si vous payez par carte bancaire, il faudra également prendre celles qui bénéficient d’une assurance.

De cette manière, vous serez remboursé en cas d’endommagement ou de perte du produit. Il est important de bien lire les conditions de vente sur les boutiques en ligne pour ne pas avoir de problème. Bref, il ne faudra jamais vous précipiter pour des achats sur le grand web.

Que vos achats en ligne soient pour vous ou un autre destinataire, il ne faut jamais se précipiter. Lors des soldes d’hiver, il y a tellement d’offres intéressantes qu’il est difficile de ne pas tout acheter. Cependant, préparez-vous pendant plusieurs mois pour ne pas faire d’achats impulsifs ! Vous en serez gagnant.