Il existe de nombreux traitements et programmes permettant de perdre du poids. Cependant, si l’amaigrissement n’est pas contrôlé, cela peut avoir des conséquences sur la santé. Pour vous aider à vous débarrasser de vos petites rondeurs, tout en restant en bonne santé, nous vous proposons quelques conseils utiles.

Les risques d’une perte de poids rapide et non contrôlée

Pour mincir efficacement et sans risque, il faut prendre des précautions. Perdre du poids n’est pas du tout un acte anodin. Donc, si vous voulez vous débarrasser du surpoids que vous avez accumulé pendant l’hiver, il est conseillé de respecter quelques mesures.

Avant de commencer un régime, il est recommandé de voir un médecin. Demandez à faire un bilan de santé général. Évitez aussi les programmes qui promettent une perte de poids rapide, ils sont dangereux et à proscrire. Lorsque vous maigrissez rapidement (au-delà d’un kilo par semaine), vous pouvez souffrir de certaines carences. En effet, votre alimentation n’apportera pas les nutriments dont votre corps a besoin pour son bon fonctionnement. À l’issue de ce régime, vous ressentirez de la fatigue, votre système immunitaire sera fragilisé, vous aurez peut-être de l’anémie, etc. Vous rentrerez dans l’engrenage de l’effet yoyo.

En outre, si vous imposez des privations à votre organisme, celui-ci aura sûrement des manques. Par conséquent, il va d’abord s’économiser en utilisant moins d’énergie. Ensuite, il va stocker, sous forme de réserves, la petite quantité de nutriments que vous lui donnerez. Alors, quand vous retrouverez vos anciennes habitudes, vous allez reprendre le poids perdu, voire plus. À force de répéter ces privations, votre corps sera plus résistant. Mais, les kilos s’accumuleront… tout comme les régimes !

Maigrir vite sans reprendre des kilos

Mincir efficacement, c’est plutôt mathématique ! Vous devez dépenser plus de calories que ce que vous consommez. Au lieu de vous affamer, il est conseillé de bouger davantage, pour augmenter vos dépenses énergétiques. Faites plus de sport, marchez jusqu’au bureau, prenez les escaliers, marchez beaucoup, faites du vélo, etc.

Quant au régime alimentaire que vous suivez, faites en sorte qu’il ne prive pas votre corps des nutriments nécessaires pour garantir son équilibre. Évitez, aussi, de sauter le repas. Même pendant le régime, n’affamez pas votre corps. Pour assurer un bon équilibre, il faut consommer cinq portions de fruits et légumes frais par jour. Mangez également des féculents et des matières grasses (colza, olive, etc.) en petites quantités. Les protéines maigres (poissons, viandes blanches et laitages) sont non négligeables pour former et entretenir les muscles (pour avoir une silhouette tonique). En revanche, veillez à réduire grandement votre consommation de sel, car celui-ci peut favoriser la rétention d’eau. Bannissez les plats industriels, riches en sucres cachés et en matières grasses. Buvez suffisamment d’eau, environ deux litres chaque jour.

À noter que l’eau ne vous fera pas maigrir, mais elle permet d’hydrater l’organisme et d’éliminer les toxines que l’amaigrissement peut produire. Si vous limitez votre ration énergétique quotidienne à 500 calories ou vous dépensez davantage, vous pourrez perdre de 500 grammes à un kilo en une semaine ou deux à quatre kilos en un mois.

Des aliments pour perdre du poids sainement

Les nutritionnistes recommandent la substitution des aliments à base de céréales au petit-déjeuner par des œufs. Ces derniers sont riches en protéine et vous permettent d’être rassasiés durant des heures. De cette façon, vous ne risquerez pas d’ingurgiter beaucoup de calories durant la journée.

Par ailleurs, le café est aussi un très bon moyen diététique de perdre des kilos. Selon des études scientifiques, la caféine peut améliorer l’accroissement du métabolisme jusqu’à 11 %. De plus, cet alcaloïde contribue à brûler toutes les mauvaises graisses. Cependant, il faut éviter les cafés qui contiennent du sucre industriel et des composants nutritionnels avec un apport calorique très élevé.

Le thé minceur pour perdre du poids en se faisant plaisir

Si vous ne buvez pas de café, pas de panique ! Le thé vert est une excellente alternative pour vous aider à perdre du poids. Il contient de la catéchine, un antioxydant qui peut brûler davantage de graisses que le café. Il est possible d’en prendre comme boisson ou en complément alimentaire.

Mais il n’y a pas que le thé vert qui peut contribuer à vous faire perdre du poids. Plusieurs thés et ingrédients pouvant être consommés sous forme d’infusion vont vous aider à soigner votre ligne tout en vous faisant plaisir. Le choix est désormais de plus en plus grand, raison pour laquelle nous vous recommandons des assortiments proposés par des entreprises spécialisées. Le thé minceur proposé par Wandernana est un excellent exemple. En vous rendant sur le site, vous réaliserez combien l’offre est variée. Le plus dur sera de faire un choix parmi le vaste assortiment de ces produits contenant thé, algues, végétaux divers et variés mais aux propriétés systématiquement présentées.

Essayez l’huile de coco !

Citons enfin l’huile de coco, qui présente incontestablement de nombreux bienfaits. Elle renferme des triglycérides à chaîne moyenne. Ces matières grasses sont transformées autrement par l’organisme. Selon les scientifiques, elles l’aident dans le processus de métabolisme. Ces triglycérides diminuent l’appétit et brûlent à peu près 120 calories de plus que la normale chaque jour. Si vous remplacez l’huile de cuisson par celle de coco pendant votre diète, vous perdrez donc plus de 256 calories par jour.