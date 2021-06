Olive et Tom est un dessin animé phare des années 80 pour tous les fans de football dont tout le monde se souvient forcément.

Dans cet article, nous vous proposons de replonger quelques années en arrière et de vous remémorer les bons souvenirs devant Olive et Tom.

Tout savoir sur le dessin animé Olive et Tom

Présentation du dessin animé

Olive et Tom est un dessin animé japonais créé en 1983, inspiré notamment du manga Captain Tsubasa de Yôichi Takahashi.

Ce dessin animé fut produit par les studios Madhouse. Olive et Tom raconte l’histoire du jeune garçon Olivier Atton passionné de football. Olivier n’est pas un seulement un passionné, mais il rêve notamment de devenir le meilleur joueur de football dans le monde.

Ainsi, au fil de ses aventures, il va notamment affronter les meilleurs joueurs du pays et faire de nombreuses rencontres. Il va ainsi se lier d’amitié avec de nouveaux personnages comme Thomas, Ben ou encore Bruce.

Olive et Tom tourne autour du monde footballistique et c’est notamment pour cette raison que ce dessin animé a rencontré un succès fou durant sa diffusion aux quatre coins du monde.

La diffusion sur les écrans d’Olive et Tom

Olive et Tom a été diffusé pour la toute première fois au Japon entre le 10 octobre 1983 et le 27 mars 1986 sur TV Tokyo.

En France, le dessin animé arrive sur les écrans à partir du 5 septembre 1988 sur La Cinq, plus précisément dans l’émission « Youpie ! L’école est finie ». Olive et Tom revient ensuite le 20 avril 1991 sur la chaîne TF1, plus précisément dans l’émission le « Club Dorothée ».

Du 8 novembre 2011 au 20 janvier 2012, une rediffusion a lieu dans l’émission « Zouzous » sur France 5. On retrouve ensuite le dessin animé en 2001 et 2006 sur Canal+, mais également sur la chaîne Mangas.

Le dessin animé comporte au total 128 épisodes différents de 22 minutes chacun. Il faut également prendre en compte que des sites internet tels que YouTube ou encore Dailymotion proposent l’intégralité des épisodes en ligne, de manière totalement gratuite et légale. Selon des sources sûres, un rebot d’Olive et Tom sera diffusé durant l’année 2019 sur TFou.

Les personnages principaux d’Olive et Tom

Ci-dessous, nous vous proposons de découvrir plus en détails tous les personnages principaux du dessin animé Olive et Tom. Vous les connaissez certainement tous, mais vous en avez peut-être oublié les détails de certains.

Olivier Atton

Olivier Atton est le personnage central de toute l’histoire. Sans lui, le dessin animé ne pourrait pas exister. Passionné de football depuis tout petit, Olivier est très attaché à son ballon qui lui sauvé un jour la vie. Il ne se sépare jamais de son ballon et toutes les occasions sont bonnes pour réaliser quelques dribbles.

C’est dans la ville de Nankatsu qu’il rencontre le gardien et capitaine de l’équipe de football. Il rencontre aussi Bruce Harper, le jeune le plus talentueux de toute la ville au football.

Thomas Price

Thomas Price est le capitaine de l’équipe benjamine de la San Francis. Sûr de lui et notamment de son talent, il n’hésite pas à s’affronter à Olivier, mais finit ensuite par s’allier à lui.

Blessé durant la majeure partie des tournois, il revient cependant pour la finale aux côtés de son équipe. Il est d’ailleurs connu pour savoir parfaitement contrer les tirs les plus puissants.

Mark Landers

Mark Landers est le meilleur buteur du Japon. En effet, son tir du tigre est redoutable. C’est un tir foudroyant. Mark Landers est le rival d’Olivier et celui qui gagnera notamment le 33ème championnat des collèges avec lui.

Après ce championnat, Olivier et Mark deviendront alors de véritables amis. Il possède un caractère à la fois arrogant et bagarreur. D’ailleurs, il énerve souvent les personnes qui l’entourent avec son caractère un peu capricieux.

Ben Becker

Ben Becker est un voyageur. C’est un grand technicien du football. Perspicace, il est très confiant et doux à la fois. On l’apprécie notamment car il connaît de nombreuses techniques issues d’autres pays du monde.

En effet, il a eu la chance de voyager beaucoup grâce à son père qui est un grand peintre. D’ailleurs, après le premier championnat, il s’envole directement vers la France où il retrouvera ensuite ses amis à Paris pour le tournoi international de football.

Nicolas Agnio

Nicolas Agnio est un des nouveaux joueurs. Il joue à l’inter dans le but de devenir professionnel. Possédant une grande rage de vaincre, il est également très fier de lui-même.

Nicolas Agnio désirait notamment renoncer au football, mais Olivier lui a notamment redonné l’envie de jouer au foot en lui redonnant tout simplement confiance en lui. D’ailleurs, Olivier devient rapidement par la suite son idole et son véritable modèle qu’il désire suivre dans sa carrière de football.