Découvrez les paroles, le clip vidéo et l’histoire de la chanson Mistral gagnant de Renaud du chanteur Renaud. Renaud est un chanteur et auteur-compositeur français né le 11 mai 1952 à Paris. Il est issu d’une famille de musiciens, son père étant le chanteur et comédien Léo Ferré.

Renaud a commencé sa carrière musicale dans les années 1970 et s’est rapidement imposé comme l’un des chanteurs les plus populaires en France. Il est connu pour ses chansons engagées et sociales, ainsi que pour son style de vie rebelle et controversé.

L’histoire de la chanson Mistral gagnant hanté par Renaud

« Mistral gagnant » est l’une des chansons les plus connues de Renaud. Elle a été écrite et composée par le chanteur lui-même, en collaboration avec le musicien Jean-Pierre Bucolo. La chanson est apparue pour la première fois sur l’album éponyme de Renaud en 1985.

« Mistral gagnant » est une chanson très émouvante qui évoque l’enfance et la nostalgie. Les paroles racontent l’histoire d’un enfant qui se souvient de son passé, de ses joies et de ses peines, et qui se rend compte qu’il a grandi trop vite.

La chanson est pleine de références à des sucreries et à des jeux d’enfants, mais elle a également une dimension plus profonde, évoquant les thèmes de la mort et de la perte.

Voici les paroles de la chanson Mistral gagnant

A m’asseoir sur un banc cinq minutes avec toi Et regarder les gens tant qu’y en a Te parler du bon temps qu’est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts

Refrain : Puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures

Couplet 2 : Te raconter un peu comment j’étais mino Les bonbecs fabuleux qu’on piquait chez l’marchand Car-en-sac et Minto, caramel à un franc Et les mistrals gagnants de nos rêves en pinoc’

Refrain : Et puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures

Couplet 3 : Te parler du Sud, et de jazz, de rien Et voir s’entortiller sur elle le quotidien J’essaie de percer l’armure, je monte la garde Et je te laisse m’dire que les méchants c’est pas nous

Refrain : Que si moi je suis barge, ce n’est que de tes yeux Car ils ont l’avantage d’être deux Et entendre ton rire s’envoler aussi haut Que s’envolent les cris des oiseaux

Couplet 4 : Te raconter enfin qu’il faut aimer la vie Et l’aimer même si le temps est assassin Et emporte avec lui les rires des enfants Et les mistrals gagnants, et les mistrals gagnants

Refrain : Puis, laisser à nouveau jouer les couleurs Et les bêtises d’antan, qui nous ont rendu fou Et qui ont fait de nous, des éclats de joie. Et puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures

Couplet 5 : Te parler de ta mère un p’tit peu, de tes bras Quand ils m’enlacent qu’ils font tout c’qu’ils veulent De nos vague à l’âme, qu’on vient partager à deux Et qui nous rendent heureux, les misères oubliées

Refrain : Parler du bon temps qu’est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts Puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures

Couplet 6 : Te raconter enfin qu’il faut aimer la vie Et l’aimer même si le temps est assassin Et que nos souvenirs soient nos quatre vérités Une chanson d’amour, une chanson d’amitié

Refrain : Et puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures

Couplet 7 : Et puis sauter dans les flaques pour la faire râler Bousiller nos godasses et s’marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer S’arrêter, repartir en arrière

Refrain : Et puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures

Couplet 8 : Te dire que les méchants c’est pas nous Que la vie c’est pas juste, que la vie c’est pas beau Que c’est dur de donner, que c’est dur de prendre Que les gens sont faux, que l’amour c’est compliqué

Refrain : Que la vie c’est un cadeau qu’il faut savoir aimer Qu’il faut savoir chérir, même si elle nous fait mal Et puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups d’pieds pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures.

Vidéo de la chanson de Renaud