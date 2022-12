L’achat d’un vêtement en ligne pose souvent des problèmes lors de la livraison. Il arrive par exemple que le modèle commandé ne corresponde pas à celui disponible dans le site ou bien la taille ne convient pas. Autrement dit, plusieurs raisons peuvent inciter un client à demander un remboursement ou à remplacer le vêtement qu’il vient d’acheter sur internet. Voici quelques conseils pratiques pour mieux procéder à cette démarche.

Contacter le service après-vente

Il existe plusieurs manières de demander un remboursement, soit en utilisant la page dédiée au service après-vente du revendeur, soit en sollicitant les services d’un professionnel du SAV auprès de contacter-sav.fr. La première prestation consiste à obtenir directement une réponse auprès du revendeur. Pour cela, il s’avère important de créer un compte sur son site afin de bénéficier de nombreux services qu’il propose lors d’un achat. Mais avant de demander un remboursement, il faut bien lire les conditions de vente et de retour du site.

Par exemple, lors de l’achat d’un blouson aviateur pour femme chez Gucci, le délai de retour pour cette opération est de 30 jours à partir de la date de réception de la commande. Il est donc possible de retourner l’article en choisissant l’option de retour dans le compte My Gucci, dans les détails de l’article commandé. Dès que le conseiller clientèle a approuvé la demande de retour, une étiquette d’expédition prépayée sera envoyée par mail ou à télécharger directement sur le compte My Gucci.

Concernant la plateforme contacter-sav.fr, celle-ci permet de trouver rapidement les différents services et les démarches à suivre pour profiter d’un service après-vente optimisé. Son objectif principal est de faciliter les recherches grâce à une seule plateforme. Ainsi, le client peut obtenir rapidement les informations sur les conditions de retour, le numéro de téléphone, les horaires du service client ou encore les prix d’appel.

Signaler le produit au marchand

Cette étape est primordiale si on a besoin de retourner un produit. Celle-ci peut s’effectuer dans le cas où l’article acheté ou sa taille ne convient pas ou bien on a tout simplement changé d’avis. En effet, chaque site en ligne doit mettre en place un droit de rétraction afin de permettre aux consommateurs d’essayer et évaluer la qualité d’un produit, tout comme dans les magasins. L’acheteur se trouve donc dans l’obligation de vérifier cette option avant de conclure tout achat sur un site.

Alors, si l’acheteur a besoin de retourner un article, il doit avant tout signaler le produit au vendeur. Pour ce faire, il peut utiliser du courrier, d’e-mail ou d’appel. Cependant, il vaut mieux éviter les appels téléphoniques parce qu’ils ne laissent aucune trace écrite. Il est à noter qu’il n’existe pas de consigne spécifique pour rédiger le contenu de la déclaration de rétraction. Il suffit de mentionner de manière claire et précise qu’on se rétracte dans le délai imposé par la législation. Par ailleurs, le site du revendeur doit proposer à ses clients un formulaire de rétraction type leur permettant de procéder facilement à cette démarche. Si on n’a pas envie d’utiliser ce formulaire, le vendeur en ligne devrait envoyer un accusé de réception de la déclaration de rétraction.