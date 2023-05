Comme chaque année, la célèbre plateforme de streaming Netflix nous propose de nouvelles séries. Il y a notamment des suites et des programmes inédits.

Mais que devrions-nous découvrir en 2023 ? Voici un bref aperçu des séries Netflix les plus attendues en 2023 qui vous divertiront pendant des heures.

La saison 5 de Virgin River

Ils seront bientôt de retour ! C’est officiel ! Le tournage de Virgin River saison 5 est enfin terminé, a annoncé Netflix sur les réseaux sociaux. Après la diffusion de la quatrième saison, les téléspectateurs ont hâte de voir comment se dérouleront les prochains épisodes.

Comment Jack va-t-il réagir aux révélations de Charmaine ? Quel avenir les scénaristes réservent-ils au couple vedette de la série ? Ne manquez pas de tout découvrir dans la 5e saison de la série qui arrive en 2023.

Lupin saison 3

Le gentleman voleur revient pour une troisième saison. Cette année, vous pourrez suivre les aventures d’Asan Diop, interprété par Omar Sy. Cette série Netflix connaît un énorme succès dans le monde entier. Les fans attendent avec impatience la nouvelle saison depuis que les producteurs ont annoncé que le troisième volet sortirait en 2023.

Si vous n’avez pas encore regardé les deux premières saisons, c’est le moment pour vous de vous mettre à jour. Lupin saison 3 est l’une des séries Netflix les plus attendues en 2023.

The Witcher, saison 3

The Witcher, basée sur le jeu vidéo, est l’une des séries phares de Netflix. Mais l’annonce cet hiver, selon laquelle le personnage de Herald, précédemment interprété par Henry Cavill, serait joué par Liam Hemsworth après la fin de la saison 3, a choqué les fans de la série.

Les fans de The Conjuring ne pourront profiter de sa présence que dans la saison 3, dont la sortie est prévue pour l’été 2023. Faites donc le plein de pop-corn pour des sensations inédites.

You (Saison 4)

Après avoir assassiné sa femme Love (Victoria Pedretti), le harceleur et tueur en série Joe Goldberg (Penn Badgley) est prêt à se réinventer dans la série You saison 4. Cette fois, Joe a déménagé à Londres, où il s’est fait connaître sous le nom de Jonathan Moore, un professeur d’université, et s’est attiré un nouveau groupe d’amis brillants.

La saison 4 de You est l’une séries Netflix les plus attendues en 2023. Mais qu’est-ce qui pourrait mal tourner cette fois-ci ? On se prépare pour le découvrir cette année.

Transatlantic saison 1

Netflix a annoncé qu’une nouvelle série de sept épisodes intitulée Transatlantic sera diffusée pour la première fois le 7 avril 2023. La série est inspirée de l’histoire vraie du journaliste américain Varian Frye, de la riche héritière Mary Jane Gold et du Comité d’urgence.

Ils sont venus en aide à quelque 2 000 militants juifs antinazis qui tentaient de fuir la France occupée. Parmi eux se trouvaient plusieurs artistes. C’est notamment l’une des séries les plus attendues de Netflix pour 2023.

Avec votre abonnement, vous pourrez regarder toutes ces séries Netflix sur vos différents appareils. Apprêtez-vous donc pour ne rien manquer !