Dans cet article, nous vous proposons de découvrir de plus amples informations sur la série Charles s’en charge.

Nous vous proposons de vous remémorer de merveilleux souvenirs, mais également de découvrir plus de détails sur les personnages principaux de cette série mythique.

La série de notre enfance Charles s’en charge

Charles s’en charge est une série télévisée américaine des années 80-90. Cette série raconte notamment l’aventure de Charles qui décide de devenir « garçon au pair » pour pouvoir financer ses études.

Il intègre alors la famille Pembroke qui ont trois enfants, c’est-à-dire une fille et deux garçons. Cependant, après un an, la famille décide de déménager et d’aller s’installer au cœur de Seattle.

C’est donc au tour de la famille Powell d’emménager à la place de la famille précédente. Charles a la chance de pouvoir conserver son poste dans cette nouvelle famille et doit alors s’occuper de nouveau des enfants.

Cette fois-ci ce sont deux filles et un garçon. Vous pouvez donc suivre ses aventures quotidiennes au sein de cette famille avec une jolie touche d’humour.

Charles s’en charge est une série des années 80 américaine qui comporte 126 épisodes de 25 minutes chacun. Cette série américaine fut diffusée entre le 3 octobre 1984 et le 24 juillet 1985 sur le réseau CBS.

En France, la série arrive uniquement à partir du 3 janvier 1987 jusqu’au 8 décembre sur TF1, plus précisément dans le Club Dorothée. Une rediffusion est ensuite faite sur AB1. Il faut savoir qu’au départ, la série a été annulée au bout de 22 épisodes faute d’audience.

Cependant, elle refait son apparition en 1987 avec quatre nouvelles saisons. Cette fois-ci la série rencontre alors un plus grand succès, et cela est également dû au fait qu’elle ait été diffusée en syndication. Cela signifie que sa diffusion fut réalisée en simultané sur différentes chaines locales.

Les personnages principaux de la série

Ci-dessous, nous vous proposons de découvrir quels sont les personnages principaux de la série Charles s’en charge.

Charles

Charles est un étudiant qui cherche à financer ses études. C’est le héros et personnage principal de la série. C’est notamment pour cette raison que l’on retrouve son prénom dans l’intitulé de la série américaine.

Charles va alors être le jeune garçon au pair qui va s’occuper des enfants de la famille Pembroke dans un premier temps, puis des enfants de la famille Powell dans un second temps.

C’est notamment les aventures de Charles que nous allons suivre au fil de tous les épisodes.

Buddy Lembeck

Buddy Lembeck est le meilleur ami de Charles. On le voit également très souvent dans les épisodes où il passe du temps avec son meilleur ami.

Dans la série, c’est un grand intellectuel qui suit notamment des études en Sciences Politiques.

Walter Powell

Walter Powell est le père de famille où Charles est garçon au pair. Il est donc le papa de Jamie, Sarah et Anthony.

Jamie Powell

C’est la sœur aînée de la famille Powell.

Sarah Powell

Sœur de Jamie et Anthony, elle est la cadette de la famille.

Anthony Powell

C’est le troisième enfant et seul garçon dont doit s’occuper Charles en tant que garçon au pair. Il est donc le frère de Jamie et de Sarah.