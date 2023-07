Lors de son apparition dans TPMP le samedi 17 juin, Patrick Hernandez a saisi l’occasion pour clarifier les rumeurs entourant les sommes qu’il perçoit quotidiennement grâce à son tube disco, Born to be alive.

Alors que Bernard Montiel, chroniqueur de l’émission Touche pas à mon poste, avançait le chiffre de 20 millions d’euros touchés par le chanteur depuis la sortie de son célèbre titre, Isabelle Morini-Bosc évoque quant à elle « 1 500 euros par jour ».

Patrick Hernandez a donné une estimation plus précise en affirmant :

« Cela varie entre 800 et 1 500 euros par jour »

Le chanteur précise que ces montants sont bruts, selon les informations rapportées par Capital. « Sur ‘Born to be Alive’, je suis auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur », a-t-il précisé pour expliquer ces chiffres, ajoutant que la chanson est un succès international et reste un des titres de légendes, largement diffusé dans de nombreux pays.

Le succès de la chanson perdure jusqu’à ce jour qui continue à enflammer et à faire danser lors de nombreuses soirées. De plus, à l’âge de 74 ans, Patrick Hernandez continue de se produire sur scène dans le cadre de la tournée « Star 80, encore ».

Bien que Patrick Hernandez ait affirmé sur le plateau de TPMP que « l’argent ne m’intéresse pas du tout », il admet ne pas le rejeter non plus.