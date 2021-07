Créée en 1977 par Jacqueline Joubert, Récré A2 est une émission diffusant des programmes jeunesses durant les années 80.

C’est pendant une dizaine d’années, qu’au côté de Dorothée et sa troupe, que les enfants pourront « apprendre en s’amusant » et se divertir devant un nombre important de dessins animés et séries en tout genre.

Présentation de l’émission Récré A2

Les détails du programme TV

Diffusé sur Antenne 2, Récré A2 était à la base une émission prévue uniquement pour l’été. C’est en voyant le succès fulgurant de cette dernière que la chaîne décide de la renouveler. Au bout de trois années, elle en deviendra même une quotidienne.

C’est ainsi que du 3 juillet 1978 au 25 juin 1988, les enfants ont pu profiter de Récré A2, que cela soit le matin entre 9h et 11h, l’après-midi entre 15h et 17h ou en soirée entre 17h30 et 18h30.

Les animateurs de Récré A2

Présentée par Dorothée, l’ancienne speakerine animera l’émission en compagnie d’Alain Chaufour, Marie Dauphin, Jacky mais aussi la comédienne Charlotte Kady, les chanteurs Jean Lacroix et François Corbier ou encore le dessinateur Cabu.

Au fil des années, de nombreuses autres personnes viendront se greffer au programme pour toujours plus de folie.

Si l’émission a su marqué les jeunes, c’est pour bien des raisons. Elle est à l’origine de la première diffusion de plusieurs dessins animés japonais qui connaîtront un énorme succès comme Goldorak, Lady Oscar ou Musclor pour ne citer qu’eux.

Elle présentera également une grande quantité de programmes divers tels que des documentaires, des reportages, des chansons, du théâtre, du dessin, du bricolage, du cinéma, de la bande dessinée et des jeux vidéo.

De Récré A2 naîtra aussi des productions dérivées appelées Récré A2 matin, Récré A2 dimanche, Récré A2 été et Récré A2 à table.

Générique de Récré A2

Les dessins animés et séries diffusés dans l’émission

La variété des programmes était la force de cette émission. Entre séries, animations japonaises, animations françaises ou encore co-production, les enfants avaient le choix. Voici une sélection de ce qu’on pouvait voir à la télé :

Goldorak

Goldorak est le premier dessin animé originaire du Japon à être diffusé chez nous. Il conte l’histoire du Prince Actarus forcé de fuir Euphor, la planète où il est né, afin de rejoindre la Terre.

Malheureusement, Vega, ennemi juré du prince et responsable de la destruction de son foyer, souhaite conquérir le monde entier, y compris la Terre. C’est à l’aide du Goldorak, un puissant robot, qu’Actarus va décider de défendre la patrie qui l’a accueilli, quitte à mettre sa vie en jeu.

Candy

Aux États-Unis, au cours du XXe siècle, Candy est une petite fille abandonnée par ses parents, elle est alors recueillie par Miss Pony pour rejoindre son orphelinat. Depuis ce jour, elle connaîtra un bon nombre de situations qui marqueront sa vie. Joie, peine, amour et amitié chambouleront le quotidien de cette jeune fille plein d’entrain.

Les Mystérieuses Cités d’Or

Co-production entre la France et le Japon, Les Mystérieuses Cités d’Or raconte la vie d’un jeune garçon du nom d’Esteban. Alors que la mort de son tuteur vient bouleverser sa vie, il apprend par la même occasion la vérité sur ses véritables parents et notamment son père qui serait encore vivant.

Guidé par un médaillon, il se met en route vers l’Amérique du Sud dans le but de le retrouver. Au cours de sa quête, il fera la connaissance de deux personnes, Zia et Tao, qui lui apprendront l’existence des Cités d’or.

Les 3 compagnons décident alors de prendre le chemin vers ces lieux emplis de mystères.

Lady Oscar

Au XVIII siècle, Oscar est une femme ayant été élevé comme un garçon par son père qui désirait avoir un héritier. Très jeune, elle rejoindra la garde royale pour protéger Louis XVI et Marie-Antoinette.

C’est ainsi qu’on suivra les mésaventures d’Oscar et de nombreux de ses compagnons dans une France en pleine crise et dont la révolution impactera la vie de nombreux personnages.

Clémentine

Le père de Clémentine, aviateur, lui propose de faire un tour en avion. La petite file très rêveuse accepte avec joie. Ils étaient loin de se douter tous les deux qu’ils seraient victimes d’un terrible accident qui paralysera les jambes de notre héroïne.

Tandis que Clémentine est clouée dans un fauteuil roulant, elle rencontrera la fée Héméra qui lui proposera de voyager à travers le monde pour vivre des aventures extraordinaires.

Heidi

Heidi est une série télévisée racontant l’histoire d’une jeune orpheline qui sera envoyée dans les Alpes afin d’être confiée à son grand-père. Là-bas, elle connaîtra la vie dans les montagnes et se liera d’amitié avec un berger du nom de Peter. Peines et joies sont au cœur de ce programme plein de rebondissements.

X-Or

X-Or est une série live venant du Japon et étant considérée parmi les plus connues à ce jour. On suit dans ce feuilleton, un justicier de l’espace appelé Gordan. Responsable de la protection de la Terre, il devra affronter les C-Rex, des extraterrestres bien décidés à conquérir la planète du héros.

Tom Sawyer

Adapté de la saga de l’auteur Mark Twain, Tom Sawyer est un dessin animé suivant les aventures du héros du même nom. Il n’hésitera pas à faire les 400 coups en compagnie de son ami Huckleberry Finn.

Cobra

Après avoir vécu un nombre incalculable d’aventures, Cobra s’ennuie à présent de sa vie de corsaire de l’espace. Pour recommencer à zéro et vivre des jours normaux, il prend alors la décision d’effacer sa mémoire.

Des années après, alors qu’il profite d’une séance de rêve artificiel, il était loin de se douter que celle-ci ferait resurgir ces lointains souvenirs.

Le voilà à présent redevenu le Cobra d’antan prêt à tout pour quitter son quotidien banal et retrouver l’adrénaline de sa vie perdue.