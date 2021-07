Accessoires oversized, le rose dans tous ses états, les manches XXL, on décrypte pour vous toutes les tendances mode pour l’été 2021.

Ce n’est plus nouveau, la mode se réinvente sans cesse. Entre inspiration des années 70 et encore et toujours une touche 90’s, la saison été s’annonce très stylée.

La mode touche tous les domaines de la beauté, comme les parfums, les bijoux, les couleurs de cheveux, les coupes de cheveux, les accessoires, etc..

Découvrez les tendances mode pour l’été 2021

Les couleurs à porter cet été

La couleur de la saison est sans aucun doute le rose. Fuchsia, poudré, bonbon, il se décline dans toutes les nuances pour s’adapter au mieux à votre teint et à votre humeur. En touche ou en total look, le rose se porte dans tous ses états.

Après une saison morose, les beaux jours arrivent et s’accompagnent de couleurs pastel. L’été 2021 se veut doux et lumineux. On mise donc sur le jaune pâle, le lilas, le vert pistache, etc.

Tendances mode pour l’été 2021 : les manches bouffantes

Déjà présentes à l’automne-hiver, les manches ballon n’ont pas fini de nous charmer. Sur une robe courte, un crop top ou encore un chemisier, elles apportent une touche élégante et romantique à notre garde-robe.

Leur volume audacieux change une pièce classique en véritable élément fort de votre tenue.

Deux pièces à avoir cet été : crop top et bralette

Le crop top est toujours là et se réinvente cet été. Sans manche ou en t-shirt, en satin ou en coton, on l’accompagne d’un pantalon taille haute pour une silhouette allongée. Pour un look inspiré des années 1990, on l’associe à un jean loose taille basse.

Plus sensuelle et ultra féminine, la bralette est la tendance mode de cet été. Entre brassière et soutien-gorge, on l’assume avec un bas assorti taille haute. Pour plus de discrétion, on la porte avec une chemise XXL et un pantalon de tailleur.

Le pantalon tendance mode pour l’été 2021 : le jean flare

Tout droit sorti des années 1970, le jean flare revient dans nos garde-robes pour le plus grand plaisir de nos silhouettes.

Bye bye le slim, le jean flare allonge nos jambes et les met en valeur comme jamais. À porter en taille haute, on l’associe à un chemisier en satin ou à une bralette en dentelle.

Le must have été 2021 : le maxi sac

Après deux ans de sacs mini, le sac XXL fait enfin son grand retour. Plus besoin de trier ses affaires pour ne choisir que le strict minimum, cet été la tendance est le sac fourre-tout.

Parfait pour les adeptes du « je prends, on ne sait jamais », le maxi sac va devenir votre meilleur allié des escapades de fin de semaine.

