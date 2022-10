Aujourd’hui, les effets délétères du tabac ne sont plus à démontrer. Coupables de nombreuses maladies cardiovasculaires et de cancers, les cigarettes sont source d’inquiétudes pour la Santé Publique.

C’est pourquoi, afin de permettre aux fumeurs de développer une alternative saine au tabagisme, que les cigarettes électroniques ont vu le jour.

Elles présentent de nombreux avantages en termes de santé mais également d’économies réalisées, ce qui explique sûrement leur succès et le nombre croissant d’utilisateurs convaincus.

Voici 7 conseils pour choisir sa cigarette électronique, pas chère et au meilleur prix

Déterminer le type de fumeur que vous êtes

Pour choisir une cigarette électronique pas cher que vous n’aurez pas besoin de changer tous les 3 matins car la résistance aura grillée, il faut déterminer le type de fumeur que vous êtes :

occasionnel avec moins de 10 cigarettes par jour

modéré entre 10 et 20 cigarettes par jour

gros fumeur avec plus de 20 cigarettes par jour

Choisir une cigarette avec une autonomie suffisante

Puisque vous avez déterminé votre profil fumeur, choisissez une e-cigarette avec une autonomie suffisante en vue de votre usage :

Moins de 1500 mAh pour les petits fumeurs

Entre 1500 et 2500 mAh pour les fumeurs modérés

Plus de 2500 mAh pour les fumeurs invétérés

La quantité de e-liquide

Avant de ne pas devoir racheter trop régulièrement des recharges nicotinées ou non, en fonction de votre profil fumeur, choisissez une cigarette électronique qui puisse contenir suffisamment de e-liquide.

Même si la cigarette est un peu plus chère à l’achat, elle se montrera plus rentable à l’usage qu’une e-cigarette plus petite avec un plus faible volume de contenant.

Une bonne prise en main

Une bonne prise en main est importante pour profiter pleinement de l’expérience du vapotage. En effet, prenez le temps de tester différents modèles. Certains modèles cheaps peuvent vite être désagréables à tenir. En sélectionnant une e-cigarette pas chère ayant une bonne prise en main, vous êtes assuré de pouvoir la conserver sur une plus longue période de temps.

Des matériaux fiables et de qualité

Choisir une e-cigarette avec des matériaux de qualité et aussi important pour votre santé que pour votre porte monnaie.

Les e-cigarettes et les e-liquide de la marque Blu sont devenus des référence en ce domaine grâce à ses 10 années d’expériences et leurs cahiers des charges particulièrement pointus.

En effet, chaque produit sortant de chez Blu bénéficie de plusieurs contrôles depuis la chaîne de production jusqu’à l’assemblage final pour vous offrir une qualité et une fiabilité à toutes épreuves.

Des abonnements pour vos recharges

Les e-liquides, notamment si vous êtes un gros fumeur, peuvent représenter un budget. Même s’il est moindre que pour l’achat de cigarettes classiques, il est possible de réaliser des économies en utilisant des formules d’abonnements mensuels, comme celles proposées chez Blu.

Pour une cigarette électronique pas chère, pensez aux kits !

Lors de l’achat de votre e-cigarette, il est préférable d’avoir recours à des kits contenant tout le nécessaire de vapotage. Ainsi, la e-cigarette vous sera proposée avec un ou plusieurs e-liquides en fonction du pack choisi.