Accords floraux ou fruités, notes de musc et notes boisées, on a hâte de découvrir ce que les marques les plus connues nous réservent comme parfums pour femme tendance en 2021.

Sans oublier le packaging : élégants et raffinés, ils font de chaque fragrance une pièce de collection.

Voici les 6 parfums pour femme tendance en 2021

NARCISO RODRIGUEZ POUR ELLE MUSC NOIR – EAU DE PARFUM

Il ouvre un nouveau chapitre de l’une des lignes de parfums pour femmes les plus populaires de l’histoire.

Issu de la famille florientale musquée, il reste néanmoins fidèle « au cœur du musc », symbole du monde For Her.

La note d’ouverture fruitée à base de prune s’allie aux notes crémeuses de fleur d’héliotrope et à un fond de cuir suédé, pour un mélange qui se veut enveloppant et chaleureux sur la peau.

VALENTINO : BORN IN ROME YELLOW DREAM – EAU DE PARFUM

Le nouveau parfum Valentino Born In Roma Yellow Dream est un authentique objet de désir à partir du packaging, recouvert des fameux clous Rockstud.

Aux notes fraiches, il fait partie de la famille des fleurs musquées et s’ouvre sur des notes pétillantes d’essence de citron et de bergamote primofiore de Sicile.

Le cœur est composé de rose de Damas et de pivoine, tandis que la base est un mélange crémeux de musc blanc et de vanille, soutenu par du bois de cèdre.

GUERLAIN : MON GUERLAIN SPARKLING BOUQUET – EAU DE PARFUM

Le parfum de la joie : c’est ainsi que la maison définit Sparkling Bouquet, une réinterprétation vibrante de Mon Guerlain.

Aux flacon rayonnant, ce nouveau parfum féminin s’ouvre sur un délicieux accord de poire, tandis que le cœur intègre pleinement les notes typiques de Mon Guerlain, la lavande et le jasmin.

Les puissantes notes de fond de vanille de Tahiti et de bois de santal laissent dans leur sillage des notes onctueuses et féminines.

GUCCI : GUILTY LOVE EDITION – EAU DE PARFUM

Un flacon sophistiqué renferme cet intense parfum Gucci, l’un des nouveaux parfums 2021 les plus convoités.

Triomphe floral de lilas, violette et géranium, avec en ouverture des notes de bergamote, de poivre rose et d’amande de Chypre, suivies par une base de patchouli présent sous forme d’huile et de distillat. Un parfum vraiment précieux.

JO MALONE SCARLET POPPY – EAU DE COLOGNE INTENSE

Le rouge irrésistible du coquelicot explose de toute sa force aussi dans le flacon.

Le parfum doux et légèrement sucré de cette fleur sauvage se marie très bien avec l’iris, aux notes poudrées.

Les accents fruités de figue rendent plus gourmande cette eau de Cologne, alors que l’orge et la fève tonka donnent un accord doux et enveloppant.

KAYALI DÉJÀ VU – EAU DE PARFUM

Les parfums pour femmes Kayali Huda Beauty ont été créés pour raconter la séduction féminine dans toutes ses nuances.

Le voluptueux et floral de Déjà Vu White Flower 57 vient de s’ajouter aux quatre fragrance déjà existantes.

Enveloppant et doux comme un câlin, cette nouvelle eau de parfum contient un mélange de fleurs blanches précieuses telles que le gardénia, de l’essence absolue de jasmin et de la provocante tubéreuse, avec un fond d’envoutante vanille de Tahiti et de bois de santal.