Découvrez les jeans de marque que toutes les femmes désirent en 2021. La mode des jeans a bien évolué au fil du temps. Aujourd’hui, exit les jeans très moulants et près du corps.

Avec le retour de la tendance vintage et des années 2000, les marques vont nous proposer des modèles plus originaux et décalés.

Découvrez les 3 jeans de marque que toutes les femmes désirent en 2021

Parmi les trois plus grandes tendances du moment, on va tout d’abord trouver le jean flare. Plus connu sous le nom de jean “patte d’éléphant”, ce dernier est serré à la taille et évasé au niveau du genou.

On retrouve ensuite le jean wide leg qui s’inscrit dans la tendance oversize, très à la mode ces derniers temps.

Enfin, 2021 c’est encore l’année du jean mom. Très présent depuis quelques saisons, le mom fit continue à être très tendance.

D’ailleurs les vestes en jeans seront aussi à la mode cette année.

Maintenant que vous connaissez les 3 jeans que toutes les femmes veulent en 2021, il est temps de vous les présenter d’un peu plus près.

Les jeans flare sont à la mode en 2021

Vous trouverez des jeans flare dans toutes les enseignes de prêt-à-porter. Nous avons eu un coup de coeur pour ce jean flare de chez Bershka.

Ce modèle très simple est disponible en trois couleurs différentes : noir, jean brut ou encore jean délavé. Ce qui nous a encore plus fait craquer, c’est la possibilité de choisir la longueur.

En effet, les jeans flare sont souvent très longs, mais sur ce modèle Bershka nous propose de choisir parmi trois tailles pour que notre jean nous convienne à la perfection.

Côté prix, cette petite merveille coûte seulement 25 euros 99.

On vous laisse la photo juste ici pour y jeter un coup d’oeil :

Optez pour les jeans wide en 2021

Avec l’arrivée du printemps, rien de mieux qu’un peu de couleurs. Zara a récemment sorti une collection de jeans wide leg très colorés. La couleur rose nous a fait craquer !

Les jeans wide leg ont les jambes très larges. Il faudra faire attention si vous êtes petite, car vous risquez de vous retrouver avec un jean trop grand au niveau de la longueur.

Accessoirisé avec un t-shirt simple et une jolie paire de chaussures, ce jean vous accompagnera tout au long des beaux jours.

Concernant son prix, il vous faudra débourser 39.95 euros pour acquérir cette jolie pièce.

On vous laisse la photo juste ici pour y jeter un coup d’œil :

Les jeans de marque mom sont à la mode en 2021

Indémodables depuis plusieurs années comme les espadrilles, les jeans mom sont toujours aussi tendances. Bershka propose de nombreux modèles de jeans mom classiques et plus excentriques.

On a flashé sur un modèle plutôt original, composé de deux couleurs. Le bicolore est très tendance en ce moment et il relèvera le côté classique du jean mom.

Bershka vous propose ce jean pour le prix de 29 euros. Ce bas est disponible en deux couleurs : gris et blanc, mais aussi blanc et beige.

On vous laisse la photo juste ici pour y jeter un coup d’oeil :