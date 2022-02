Vous cherchez une idée pour affronter le froid tout en restant féminine avec une touche d’originalité. Ne cherchez plus, nous avons la solution : la fourrure. Mais pas question ici de torturer des animaux !

En effet, il existe une alternative qui ne présente que des avantages : la fausse fourrure. On aime la fourrure synthétique, car elle est moins chère, facile d’entretien et cruelty-free. Alors pourquoi s’en priver ?

Voici cinq idées de tenues en fausse fourrure pour être séduisante

Les manteaux et vestes en fourrure

Le grand classique est sans aucun doute le manteau de fourrure. En version longue, boutonnée, il protège du vent et du froid mordants. Intemporel, le manteau est très seyant avec une jupe ou pour les grandes frileuses.

Il se décline également en veste courte, zippée, pour couvrir la poitrine et laisser entrevoir les jambes. Assorti avec un pantalon skinny, il allonge la silhouette.

Les chapeaux en fausse fourrure

Pour être stylée sans avoir froid, l’indispensable reste le chapeau en fourrure synthétique. Sous forme de béret, pour un style parisien chic ou de chapka.

Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par les chapeaux bob fourrures de Squillfish ? Ils apportent une touche moderne et se déclinent dans de nombreuses couleurs. Parfait pour aller avec toutes vos tenues.

Les tops en fourrure synthétique

Pour pimenter une tenue, le crop top en fourrure confère un charme irrésistible plein de sensualité. Par ailleurs, une étole, qui recouvre élégamment les épaules, vous réchauffe en délicatesse et en douceur.

Les bas avec de la fausse fourrure

Une jupe longue, droite ou évasée, vous donne un côté animal sans craindre le vent glacial. Dans la mode, tout est une question de détail : une jupe courte et moulante, délicatement ourlée de fourrure sera hyper-sexy !

Les sacs à main en fourrure

Vous pouvez aussi simplement accessoiriser votre tenue pour une touche discrète, mais originale, de fourrure. Pour cela, rien de tel que le sac à main. À vous de choisir la taille au gré de vos envies. Duveteux, agréable au toucher et facile à assortir, il est la pièce idéale à posséder dans votre dressing.

On l’a vu, la fourrure apporte douceur et originalité. Alors aujourd’hui, la reine de la mode, c’est vous ! Soyez stylée, sans sacrifier d’animaux. Et s’il n’y avait qu’une pièce à retenir pour un look fourrure, ce serait sans hésitation le bob fourrure.