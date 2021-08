Découvrez vite la robe Mango adoptée par Lily Collins que tout le monde s’arrache déjà. Avec le retour des beaux jours, c’est le moment parfait pour ressortir ses jolies robes.

Seulement pour être tendance cet été, pas question de porter n’importe quelle robe. Et si, vous vous inspiriez de Lily Collins, la comédienne de la série Emily in Paris ?

La robe Mango de Lily Collins

En effet, la jeune femme est connue pour ses looks pointus, celle-ci est toujours au top de la mode, et cela peu importe l’occasion.

La comédienne a d’ailleurs fait sensation lors de son voyage à Copenhague grâce à sa superbe robe Mango. Pour en savoir plus sur cette robe à petit prix, rendez-vous ci-dessous.

La robe de la marque Mango que porte Lily Collins

Récemment, la jeune actrice s’est offert une petite virée dans la très jolie ville de Copenhague. Elle en a d’ailleurs profiter pour partager des clichés de son voyage. Parmi ces derniers, une photo en particulier a retenu l’attention des fashionistas.

Il s’agit d’une photo de la comédienne sur un bateau qui arbore une superbe petite robe Mango. Il n’en fallait pas plus pour que cette robe devienne la pièce mode à avoir absolument dans son dressing cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Ainsi, cette robe rassemble toutes les tendances les plus plébiscitées de cette saison estivale 2021. Celle-ci affiche un imprimé fleuri à la fois léger et romantique, parfait pour profiter pleinement des chaudes journées d’été.

La robe possède également un petit détail qui fait toute son originalité. Il s’agit d’un magnifique col Claudine, mais en version XXL cette fois-ci.

En ce qui concerne la couleur, la robe Mango portée par Lily Collins affiche de très jolies tonalités pastel. Le pastel fait partie des couleurs les plus à la mode cet été. La robe possède une coupe fluide qui mettra en valeur toutes les silhouettes.

Peu importe votre morphologie, vous pourrez porter cette pièce mode dans aucun problème. Que vous soyez fine ou plutôt ronde, elle vous ira à la perfection. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour être la plus belle pendant vos vacances.

Le prix de cette robe

De plus, cette robe est affichée à un tout petit prix. En effet, vous pourrez la retrouver au prix de seulement 39,99 euros. En ce moment, elle est même en soldes et n’est plus qu’au prix de 12,99 euros. De quoi vous faire plaisir sans pour autant culpabiliser.

Alors dépêchez-vous avant qu’elle ne soit en rupture de stock. Vous pouvez retrouver cette petite robe fleurie directement en magasin ou bien en vous rendant sur la boutique en ligne de la marque Mango.

Cette petite robe fleurie est très facile à porter et à accessoiriser. Ainsi, cette pièce mode se suffit presque à elle-même. En soirée, si les températures se rafraichissent un peu, vous pouvez la porter avec une veste en jean qui donnera un côté bohème à votre look.

Evitez les vestes trop imposantes, comme le blazer, qui ne mettront pas cette robe en valeur.

En ce qui concerne les chaussures, choisissez une paire de sandales pour un côté romantique, pour la plage vous pouvez opter pour une paire d’espadrilles.

Pour un style plus moderne, vous pouvez aussi la porter avec une paire de sneakers. Vous vous sentirez à l’aise et pourrez vaquer à vos occupations

Côté coiffure, vous pouvez essayer le brushing rétro déjà adopté par la célèbre Kendall Jenner. Enfin, en ce qui concerne le maquillage, faites comme Lily Collins et portez un maquillage plutôt léger.

Avec cette robe, un maquillage tendance nude et discret sera le plus adapté. Pour évitez d’en faire trop, choisissez des teintes sobres et plutôt légères.