Le parfum est un produit odorant qui est généralement utilisé tant par les hommes que les femmes pour parfumer le corps. Vous souhaitez en acheter un, mais vous craignez qu’il ne vous convienne pas. Pas d’inquiétude pour ça, car le choix d’un parfum n’est pas une chose si difficile. Découvrez dans ce billet les critères que vous devez prendre absolument en considération pour choisir efficacement le parfum qui répondra parfaitement à vos attentes.

Considérez votre âge



L’âge est un critère très important qu’il ne faut absolument pas négliger dans le choix de votre parfum. En effet, plus vous grandissez, plus vos goûts changent. C’est la raison pour laquelle les parfums sont généralement conçus suivant les diverses catégories d’âge qui existent.

Si vous avez entre 12 et 18 ans par exemple, vous devez opter pour des fragrances à virilité olfactive. Par contre, si vous avez un âge compris entre 19 ans et 30 ans, vous devez plutôt choisir des parfums frais et revigorants. Vos choix de parfum vont également différer si vous avez entre 30 et 39 ans, 40 et 60 ans voire plus. Si vous vous rendez sur le site de la marque Fragonard, vous trouverez certainement un parfum qui conviendra à votre personnalité.

Basez-vous sur votre personnalité et votre style vestimentaire

Avant de pouvoir trouver un parfum qui vous correspondra parfaitement, vous devez vous connaître suffisamment au préalable et avoir une idée réelle de vos préférences. C’est un paramètre très important à prendre en considération puisque le parfum que vous choisirez doit pouvoir refléter votre personnalité (voix, goûts en termes de tissus). Il doit vous donner la possibilité de dévoiler qui vous êtes réellement au quotidien et d’affirmer votre caractère ainsi que vos émotions.

Hormis ça, il est important que vous puissiez vous baser sur votre style vestimentaire avant d’acheter un parfum. Que vous ayez un style vestimentaire dandy, sportif, classique ou autre, vous devez trouver la bonne formule qui vous permettra de ne pas le dissocier de votre parfum.

Prenez en considération l’occasion

Pour bien choisir un parfum qui répondra parfaitement à vos attentes, vous devez prendre en compte chacune des occasions auxquelles vous comptez l’utiliser. En effet, lorsqu’il s’agit d’un rendez-vous entre amoureux par exemple, une fragrance gourmande sera la mieux adaptée pour séduire votre partenaire. Si vous allez à une soirée ou en concert, vous pouvez opter pour une fragrance diamant pour vous démarquer de la masse.