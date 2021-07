Plutôt rouge, bordeaux ou rose poudré ? Choisir votre rouge à lèvres en fonction de la couleur de vos cheveux n’est pas toujours évident !

Que vous soyez blonde, brune ou rousse, la couleur de vos cheveux ne se mariera pas de manière égale avec toutes les teintes.

Pour éviter les fautes de goût et trouver le produit qui vous sublime, découvrez avec nous comment choisir votre rouge à lèvres en fonction de la couleur de vos cheveux.

Voici nos conseils pour choisir votre rouge à lèvres en fonction de la couleur de vos cheveux

Quel rouge à lèvres choisir si je suis blonde ?

Si vous êtes blonde, les teintes naturelles, nude, rosées et rouges vous iront à merveille. En hiver, optez pour des teintes rose fuchsia, rose frais ou encore rouge rosé.

Pour l’été, on craque sur des teintes orangées comme le corail ou le orange mandarine qui illumineront votre teint. C’est idéal pour donner bonne mine !

Réservez les rouges à lèvres mates et le rouge intense pour les grandes occasions. Ils vous donnent une allure sophistiquée que pourra être trop soutenue au quotidien, mais qui sera idéale si vous souhaitez un look femme fatale.

Pour un look baby doll, on craque pour un rouge à lèvres rose poudré ou rose fuchsia.

Pour ne pas durcir vos traits, évitez les teintes trop foncées comme le bordeaux ou le marron chocolat. Évitez également les teintes qui tirent vers le bleu, qui auront tendance à affadir votre teint.

Côté produit, privilégiez les rouges à lèvres en bâton avec une texture légère. Misez sur des produits hydratants sans effet de matière.

Quel rouge à lèvres choisir si je suis brune ?

Pour bien choisir votre rouge à lèvres en fonction de la couleur de vos cheveux si vous êtes brune, vous avez la chance de pouvoir aussi bien porter des couleurs claires que foncées. Les cheveux bruns s’accordent en effet avec presque toutes les couleurs.

En hiver comme en été, privilégiez des teintes chaudes et lumineuses qui sauront réchauffer votre teint, comme le rouge, le rose, le bordeaux ou le orange.

Pour un look plein de pep’s, craquez pour des teintes vives comme le rose flashy ou le rouge électrique. Si vous souhaitez opter pour un maquillage plus discret, tournez vous vers des couleurs plus douces comme le nude, le rose layette ou le pêche.

Évitez les rouges à lèvres trop clairs et peu intenses qui risquent d’affadir votre teint. Attention également avec les teintes trop sombres comme le chocolat ou le prune qui auront tendance à durcir vos traits et rendre votre teint terne.

Privilégiez les vernis à lèvres qui offrent de la brillance et sauront illuminer votre teint. Les gloss auront également l’avantage d’apporter de la brillance avec une jolie touche girly. Attention aux rouges à lèvres en bâton qui, si peu lumineux, risqueront d’affadir votre maquillage.

Quel rouge à lèvres choisir si je suis rousse ?

Pour magnifier les chevelures rousses, optez pour des couleurs intenses comme le bordeaux, le lie de vin ou le marron. Les tons chauds seront vos meilleurs alliés !

Privilégiez les produits couvrants et bien pigmentés. Vous pouvez également opter pour un rouge à lèvres rose poudré ou pour des coloris orangés comme le corail, le pêche ou l’abricot.

Pour un look de femme fatale, optez pour des teintes vives comme le rouge carmin ou le rose framboise. En hiver, privilégiez des teintes rosées comme le fuchsia ou le rouge rosé.

En été pour réchauffer votre teint, optez pour des rouges à lèvres orangées, comme le orange trafic ou le orange sang, qui sont parfaits pour donner bonne mine.

Nous vous conseillons d’éviter les rouges à lèvres trop légers et peu couvrants. À proscrire également les teintes froides et les couleurs trop claires comme le beige ou le rose pastel qui risqueront d’affadir votre teint et de vous donner mauvaise mine.

Tournez vous vers un rouge à lèvres en bâton avec un fini intense, mat ou satiné. Si vous souhaitez opter pour un look naturel, privilégiez l’utilisation de gloss. Cela aura également l’avantage de donner de la lumière à votre maquillage. Si au contraire, vous souhaitez faire preuve d’un look sophistiqué ou glamour, les vernis à lèvres seront idéaux.