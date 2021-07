Découvrez vite le Airy Bob, la coupe de cheveux courte la plus tendance de l’été 2021. Avec le retour des beaux jours, c’est le moment idéal pour changer de coupe de cheveux.

Si, depuis plusieurs saisons, la tendance était aux chevelures longues de sirène, cet été la mode change complètement. Les cheveux version XXL ne sont plus si prisés.

Ainsi, pour être la plus stylée sur la plage, vous devrez abandonner vos longueurs pour une coupe plus courte et élégante.

La coupe de cheveux Airy Bob

Une coiffure se distingue tout particulièrement, le Airy Bob. Mais alors qu’est-ce que cette nouvelle coupe exactement ? Comment l’obtenir ?

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la tendance cheveux la plus en vogue du moment.

Qu’est-ce que le Airy Bob exactement ?

Le Airy Bob est une déclinaison du carré classique que l’on a l’habitude de voir un petit peu partout depuis plusieurs années.

Cette coupe de cheveux pour femme à la mode affiche une longueur qui arrive juste en-dessous du menton. Elle se caractérise par un volume assez important qui lui donne un aspect boule très moderne.

Les pointes des cheveux seront rentrées vers l’intérieur de votre visage pour accentuer cette forme de boule et apporter encore davantage de volume.

Parfaite pour l’été, elle dégagera votre nuque et vous évitera de souffrir de la chaleur. C’est une coupe très facile à entretenir et à reproduire chez soi, même lorsque l’on n’a pas l’habitude de se coiffer.

De plus, cette dernière va à n’importe quel type de cheveux, qu’il soit raide ou frisé. Elle s’adapte également à toutes les formes de visage.

Que vous ayez le visage, rond, ovale ou carré, vous pourrez tout de même porter cette coupe tendance cet été.

Cette coiffure est très simple à reproduire chez vous. Une fois vos cheveux à la bonne longueur, il vous suffira de réaliser un brushing un petit peu différent de celui dont vous avez l’habitude.

Pour cela, vous aurez besoin d’un spray fixant et d’une brosse ronde. Vous devrez commencer par brosser l’ensemble de vos cheveux puis les séparer en différentes sections.

Ensuite, vous devrez pulvériser du spray sur ces sections et les travailler avec votre brosse. Il vous suffira d’enrouler chaque section autour de votre brosse et de patienter quelques secondes.

Lorsque vous aurez répété l’opération sur toute votre chevelure vous obtiendrez un aspect boule très élégant.

Cette coiffure sera du meilleur effet pour l’été, vous pourrez la porter avec un chapeau pour un côté sophistiqué ou avec une robe longue, comme la robe rose Mango par exemple, pour une touche de légèreté.