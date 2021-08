Découvrez nos recettes de masques maison pour votre visage. Toutes les femmes ne rêvent que d’une seule chose, c’est d’avoir un beau visage. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment vous y prendre sans vous ruiner ? La solution est toute simple et à portée de placard : les masques faits maison.

En effet, les recettes de grand-mères ont déjà fait leurs preuves concernant les soins du visage. Sans plus attendre, en voici quelques-unes que vous devez intégrer à votre routine bien-être.

Nos recettes de masques maison pour votre visage

L’incontournable masque anti-acné

Si vous avez une peau à tendance grasse, vous connaissez sûrement déjà les acnés. Très présente chez les adolescents, l’acné peut aussi devenir le calvaire des jeunes femmes. Avec cette recette maison anti-acné, finis les couches interminables de fond de teint pour masquer vos boutons !

Le masque anti-acné se compose principalement de yaourt et d’huile essentielle d’arbre thé qui est un véritable cauchemar pour les boutons. Pour concocter votre soin, il vous suffit de mélanger 1 yaourt nature avec 3 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.

Une fois que vous l’aurez appliqué, laissez poser durant 15 min avant de rincer.

La petite douceur des peaux sensibles

Avoir une peau sensible n’est jamais de tout repos. Entre les agressions du gel en hiver et les attaques des UV en été, vous ne savez plus où donner de la tête. De plus, les peaux sensibles ont la fâcheuse tendance d’être très sélectives quant aux produits qu’elles peuvent supporter.

Heureusement, il existe une recette naturelle destinée à soigner, à apaiser et à hydrater ce type de peau. Pour ce faire, incorporez 2 cuillères à café de miel avec 1 cuillère à café de gel d’aloe vera. Appliquez ensuite votre soin et laissez-le poser durant 10 à 20 min.

Le sauveur des peaux grasses

Visage huileux et peau luisante à la lumière du soleil, les peaux grasses ont du souci à se faire. Les personnes possédant ce type de peau sont souvent complexées. Pour supprimer l’excès de sébum, elles ont ainsi recours à des produits agressifs qui abîment leur grain de peau.

Pourtant, il est possible de recourir à des méthodes économiques et bio pour traiter votre peau grasse. Pour cela, vous pouvez faire appel aux vertus absorbantes de la papaye. Celle-ci contient un enzyme appelé papaïne qui est connu pour aspirer le surplus de sébum.

Afin de bénéficier de votre soin pour peau grasse, il vous suffit de mélanger une tranche de papaye mûre préalablement broyée avec une cuillère à soupe de miel. Après application, laissez votre masque agir durant 10 min avant de rincer.

Le soin miracle anti-âge

Les industries du cosmétique nous vendent du rêve avec l’apparition des crèmes anti-âge. Après tout, qui ne veut pas rester éternellement jeune et belle ? Bien que ce ne soit pas possible, les produits anti-âges ont le mérite de ralentir le vieillissement de la peau. Par contre, gare aux intolérances et aux effets secondaires !

Pour votre plus grand plaisir, il existe des éléments naturels capables de préserver l’élasticité de votre peau sans l’agresser. Il s’agit notamment du chocolat qui est très riche en antioxydant. Pour faire votre masque de jouvence, il vous suffit de faire fondre 8 carrés de chocolat noir et d’y incorporer une cuillérée à soupe d’huile d’amande douce ou d’huile d’olive.

Une fois que la mixture sera tiède, vous pourrez l’appliquer et la laisser agir durant 15 à 20 min.

Petit conseil beauté de masques maison pour votre visage

Pour profiter de tous les bienfaits de votre masque, nous vous recommandons de faire un bain de vapeur avant vos soins. Cela ouvrira vos pores et favorisera la pénétration du masque.

Une fois votre peau revigorée, elle sera également plus encline à une petite touche de maquillage.