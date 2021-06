Découvrez tous nos conseils pour bien choisir son mascara et arborer des cils de rêve cet été. Le mascara fait partie des produits indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage.

Que ce soit pour allonger vos cils ou leur donner du volume, c’est le produit idéal.

Cependant, il peut parfois être compliqué de trouver un mascara qui nous corresponde parfaitement. D’autant plus qu’aujourd’hui, il en existe une multitude.

Découvrez nos conseils pour bien choisir son mascara

Heureusement, il y a plusieurs astuces pour bien choisir son mascara.

Alors, rendez-vous ci-dessous pour être certaine de faire le bon choix.

Le mascara a pour fonction principale d’apporter de la matière à vos cils de manière à les rendre plus volumineux. Ce dernier va donc galber, densifier et étoffer vos cils à l’aide de sa brosse bien particulière.

Elle va attraper chacun de vos cils, même les plus fins, et y appliquer le produit. Il ne faut donc pas négliger le type de brosse que vous allez choisir.

En optant pour le bon mascara, vous réussirez à obtenir un effet faux-cils incroyable.

Pour que votre mascara soit le plus efficace possible, il est important de s’intéresser à la formule en elle-même mais aussi à la brosse.

Si vous avez des cils courts et assez fins, pour obtenir des résultats satisfaisants vous devrez choisir une brosse en silicone. Cette dernière est plus facile à prendre en main qu’une brosse en fibre synthétique et vous apportera davantage de volume.

En ce qui concerne la formule du mascara, optez pour un mascara qui contient des actifs volumateurs et de la cire qui viendront densifier vos cils. Pour éviter les effets paquets, privilégiez également les mascaras qui contiennent des ingrédients hydratants.

Pour l’été, avec la chaleur et la transpiration, il peut être intéressant de choisir un mascara waterproof. Ainsi, vous pourrez même l’appliquer pour aller à la plage et être la plus belle avec votre maillot de bain tendance.

S’il est important de bien choisir son mascara, il faut aussi savoir comment bien l’appliquer.

Pour commencer, munissez-vous d’un recourbe cils, c’est un appareil très utile, en particulier si vous avez les cils droits.

Ensuite, vous devrez appliquer votre mascara en réalisant un mouvement de zigzag, de manière à bien séparer chaque cil les uns des autres.

Pour intensifier le résultat, n’hésitez pas à appliquer plusieurs couches de produit ou à maquiller les cils inférieurs.