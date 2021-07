L’on dit que le fenouil est l’allié minceur ; pauvre en calories, il n’est toutefois pas très consommé dans nos contrées. Avec son goût anisé, beaucoup ne l’aime pas et pourtant il est bon pour notre santé.

Il facilite la digestion, riche en micronutriments, nous en consommons qu’environ 400 grammes par an et par personne. Un fenouil pèse en moyenne 300 grammes ; vous voyez qu’il existe une méfiance contre ce légume alors même qu’il devrait être le plus souvent possible dans nos assiettes pour notre bien-être.

Découvrez ses bienfaits pour la santé et recettes du fenouil

Que trouve-on comme avantage pour la santé dans un fenouil ?

Voici des valeurs intéressantes du fenouil. 31Kcal pour 100 grammes de fenouil, il est donc très peu calorique, 0,2 grammes de lipides, 0mg de cholestérol, 52mg de sodium, 414mg de potassium, 7 grammes de glucides, 3,1 grammes de fibres alimentaires et les vitamines A, C, D, B6, B12 et 0,7mg de fer.

Les bienfaits du fenouil

Le fenouil est bon pour la santé ; il offre de nombreux bienfaits comme

Antioxydants

Vitamines et minéraux

Apaise les maux d’estomac

Soulage les règles douloureuses

Antispasmodique

Le fenouil aide dans les cas suivants

Problèmes de digestion

Coliques infantiles

Équilibre hormonal

Calculs rénaux

Aérophagie

Hypertension

Troubles respiratoires

Santé des os

La libido

Équilibre hormonal

Allaitement

Évite la rétention d’eau

Recettes simples et pas chères avec du fenouil

Fondue de fenouil

Ingrédients : 1 kilos de fenouil, huile d’olive, poivre et sel

Durée de préparation de la recette : 15 minutes et cuisson 20 minutes

Nettoyez les légumes, enlevez le talon, coupez-les en 2 puis émincez finement

Chauffez de l’huile d’olive dans une cocotte, placez-y les fenouils et remuez pendant 5 minutes

Versez une moitié de verre d’eau

Assaisonnez avec poivre et sel

Couvrez et laissez cuire à feu doux 15 minutes

Servez chaud avec par exemple un poisson en complément

Recette du Gratin de fenouil

Ingrédients : 6 fenouils, 80 grammes de beurre, 1 cuillère à soupe de farine, 75cl de lait, 1 cube de bouillon de bœuf, 75 grammes de gruyère râpé, poivre et sel.

Préparation : 40 minutes et cuisson 5 minutes

Préchauffez votre four à 225 degrés

Coupez les fenouils en quartiers tout en retirant les grosses fibres

Placez vos fenouils dans un cocotte et faites-les revenir dans 50 grammes de beurre

Arrosez vos fenouils de 10cl d’eau chaude et d’un cube de bouillon de bœuf

Versez le lait, poivre, sel et laissez le tout cuire 20 minutes

Placez votre préparation dans un plat à gratin que vous aurez préalablement beurré

Préparez une béchamel avec farine et beurre fondu

Lorsque le mélange de votre béchamel est blond, mouillez-la avec 25cl de jus de cuisson des fenouils. Laissez épaissir à feu doux

Assaisonnez et saupoudrez le tout de gruyère râpé

Remettez votre plat au four 10 minutes.