Découvrez comment vous se démarquer des autres filles. Vous souffrez que les autres ne vous remarquent et vous avez souvent l’impression d’être comme invisible, perdue au milieu du troupeau.

Découvrez les trucs qui peuvent vous aider à vous démarquer des autres filles et à vous rendre plus populaire.

Nos trucs pour se démarquer des autres filles

Vivez le moment présent

Il est très important pour renvoyer une bonne image de vous de faire acte de présence et de ne pas jouer à la princesse lointaine. Soyez à fond dans ce que vous faites et montrez le plaisir que vous prenez à y être. Vous verrez tout de suite que les autres vous regardent autrement.

Distinguez vous du troupeau

Ce n’est pas simple de garder sa particularité tout en faisant partie du groupe. Il ne s’agit pas de se mettre en dehors sous peine d’être rejetée définitivement mais de mettre en avant ses différences sans rejeter l’autre.

En affirmant votre personnalité, vous montrerez aux autres ce que vous avez à leur apporter.

Soignez votre look

Inutile d’en faire des tonnes mais montrez simplement que vous n’êtes pas prête à suivre la mode comme un mouton.

Sans tomber dans la vulgarité, jouez sur l’excentricité en choisissant des tenues et un look qui mettra votre physique en valeur. Vous vous sentirez plus jolie et mieux dans votre peau et vous affirmerez votre différence.

Soyez active pour se démarquer des autres filles

Pour entrer en contact avec les autres, il faut savoir se monter active et ne pas rester seule à fumer une cigarette ou au bord de la piste de danse.

N’hésitez pas à faire le premier pas qui ne vous engagera à rien si vous proposez simplement un verre ou un café et veillez à aller danser avec vos amis plutôt que de rester en plan.

Montrez vous ouverte et accessible

Adoptez une attitude à la fois physique et mentale axée sur l’ouverture. Ne restez pas les bras croisés, geste qui envoie un message du style « laissez-moi tranquille » mais laissez vos bras ouverts et n’hésitez pas à sourire.

Vous enverrez un message de bienvenue à ceux qui voudraient venir vous parler. De même, montrez vous à l’écoute des autres et intéressez-vous à ce qu’ils ont à vous dire. Ils vous apprécieront pour cela.

Optez pour l’optimisme pour se démarquer des autres filles

Les personnes tristes et timides n’attirent pas les autres. En général, les râleurs de service ne font pas recette et tout le monde les évite.

Si vous voulez qu’on vous remarque, montrez vous positive et active et tenez des propos plutôt optimistes.