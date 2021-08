Découvrez les qualités d’une meilleure amie devrait avoir. C’est facile de se dire « meilleure amie ». Encore faut-il le prouver au quotidien.

Pour moi, les cinq points suivants représentent la base solide d’une amitié indestructible.

Voici les 5 qualités indispensables d’une meilleure amie devraient avoir

Être loyale

Cette qualité demeure fondamentale de mon point de vue. Une amie digne de ce nom doit savoir répondre présent dans les bons comme dans les pires moments.

Alors que ton copain t’a jeté comme une vulgaire chaussette, il n’y a qu’une meilleure amie qui peut t’apporter son soutien, te laisser pleurer des heures durant sur son épaule tout en apportant des mots réconfortants… Et lorsque tout va bien, elle est également là pour s’amuser, se réjouir, etc.

Être drôle pour est l’une des qualités d’une meilleure amie

Connais-tu un antidote plus fort que l’humour ? Personnellement, le rire constitue la thérapie ultime que je connaisse.

Si tu ne ris pas avec ta meilleure amie, ne cherche pas midi à quatorze heures, vous vous mentez. Une bonne crise de rires à en avoir mal aux abdos reste un critère primordial. Un argument valable aussi bien en amitié qu’en amour…

Être disponible

Une meilleure amie te côtoie pour le simple plaisir d’être à tes côtés, et non par intérêt. Cela ne veut pas dire que votre relation doit devenir exclusive, chacune peut et doit même avoir des projets avec d’autres amis que vous n’avez pas en commun afin de s’épanouir, mais vous retrouver par exemple pour fêter les anniversaires.

Pour autant, disposer d’un contact régulier et compter l’une sur l’autre, sans avoir l’impression d’être une case cochée dans l’agenda, c’est la base d’une amitié sincère.

Être soi envers et contre tout

Une meilleure amie n’essaie pas de changer ton comportement. Elle t’accepte et t’apprécie pour ce que tu es, prenant aussi bien tes qualités que tes défauts. Et surtout, lorsque vous êtes dans un groupe, son attitude ne change pas en fonction des personnes.

Méfie-toi des personnes qui ne savent pas réfléchir par elle-même, elles ne sont pas digne de confiance. Personne ne peut te dicter ta manière de vivre ou de concevoir ton existence.

Être bienveillant et sincère est l’une des qualités d’une meilleure amie

Prendre soin l’un de l’autre tout en sachant dire ce qui fait mal. Et si c’était la chose la plus essentielle dans une relation amicale. Quelqu’un capable de nous délivrer une opinion sincère sur nous-même, de nous remettre en place, de nous supporter lorsqu’on doute… Somme toute, quelqu’un qui a une âme et une sincérité que les autres n’ont pas.

