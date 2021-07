Pourquoi préférer une marque éthique ? Il faut savoir que la consommation de produits de mode comme des bijoux, maroquineries, vêtements produit énormément de déchets et donc une grande pollution.

Une marque « éthique » ou responsable veut dire qu’elle met en avant une consommation « mesurée ».

La définition d’une marque éthique

Une marque éthique doit répondre, selon la définition, à une consommation « morale », mais pour cela elle doit satisfaire plusieurs critères environnement et sociaux.

A priori, une marque est éthique lorsque son impact environnemental est très faible, c’est à dire pas de rejet dans la nature, peu de transport, d’emballages, et surtout pas d’exploitation de sources des pays pauvres ou de travailleurs de ces pays.

Préférez les marques éthiques françaises

Bien évidement les marques éthiques sont bien souvent « Made In France » (ou made in Europe) car la consommation locale est celle qui émet le moins de pollution. Ces marques produisent aussi de plus faible quantité pour éviter la production de masse.

Une consommation plus raisonnée ? Vous l’avez compris les marques éthiques visent à réduire l’impact écologique mais aussi à faire prendre conscience aux consommateurs de l’impact de l’hyperconsommation sur le monde.

Les marques éthiques sont généralement très engagées d’un point de vue développement durable et dénoncent les pratiques immorales de certaines entreprises. Elles prônent une consommation raisonnée, c’est à dire se faire plaisir en consommant des marques qui respectent l’environnement avec des produits de qualité plus locaux.

Plus qu’une simple tendance, la mode écologique est là pour durer

La mode écologique est là pour rester et c’est une tendance qui ne fera que s’amplifier. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact de l’industrie de la mode sur l’environnement et souhaitent investir leur argent dans des marques qui font des choix écologiques comme https://www.manoza.fr/.

Le but est de proposer des articles plus abordables qui dureront toute une vie. Comme de plus en plus de personnes se tournent vers les achats durables, les vêtements pourraient bientôt devenir un moyen encore plus important de ralentir le changement climatique.

Si vous avez peur de dépenser beaucoup d’argent, optez pour une petite robe moins chère ou un t-shirt marron de l’un des labels écologiques reconnu en France.

De nombreuses personnes ont entendu l’expression « passer au vert », mais peu d’entre elles se sont vraiment demandé si et comment elles pouvaient apporter un réel changement.

Lorsqu’il s’agit de mode durable, il y a deux choses auxquelles il faut penser : l’impact environnemental des matériaux utilisés pour fabriquer vos vêtements (coton biologique, polyester recyclé) et l’impact environnemental du processus par lequel vos vêtements passent avant d’arriver au consommateur (déchets, émissions de carbone, utilisation de l’eau).