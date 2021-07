Voici la liste des meilleurs sites de streaming français en 2021. Avec l’arrivée de la technologie 4G, le streaming fait désormais partie intégrante dans la vie quotidienne de des internautes.

Il est devenu la préoccupation de tous pour cette année 2021, une tendance due aux mesures de confinement pour faire face à la crise sanitaire.

Découvrez les meilleurs sites de streaming français en 2021

Qu’est-ce que le streaming ?

Le streaming a pris de la place dans la vie de l’humanité, il a pris un développement rapide avec le lancement de plusieurs plateformes. Il est aujourd’hui très utilisé dans tous les divers domaines.

En quelques mots, le streaming est la réussite du web. Ce système n’enregistre seulement qu’une quantité de données de l’ordinateur avant que la lecture démarre. Sur ce, le fichier est téléchargé, mais il n’est pas stocké dans l’ordinateur.

Alors, le streaming permet aux utilisateurs de smartphone de lire des vidéos, d’écouter de la musique n’importe où et à tout moment. La diffusion en live des vidéos est maintenant une légende grâce au protocole incontournable du streaming.

Pour être utilisé de manière fluide, le streaming demande une bonne connexion internet.

Les sites de streaming français payant et légaux

Nombreuses sont les meilleures plateformes de streaming figurant sur le web. La vous appartient selon vos goûts. Voici la liste des sites streaming recommandés et les plus utilisés dans le monde.

Netflix

Netflix fait partie des plateforme de streaming légales les plus connues. Elle est d’ailleurs la plus utilisée dans le domaine du web. En effet, avec une offre exceptionnelle allant de 7, 99 euros à 15, 99 euros par mois, Netflix a su épater de nombreux français.

Netflix se démarque de ses concurrents grâce à ses productions originales. Un nombre de ses séries sont devenues légendaires, à savoir le Black Mirror, 13 Reasons Why, Stranger Things, The Crown, Orange is the New Black, ou des films originaux comme The Kissing Booth.

Alors, si vous souhaitez voir les meilleures séries, abonnez-vous sur Netflix.

Amazon Prime Vidéo

Amazon prime vidéo est le moins cher de toutes les plateformes sur le streaming. Il est inclus dans l’abonnement Amazon. Ainsi, cette plateforme est avantageuse puisqu’elle permet une livraison express et gratuite.

Son prix est vraiment très compétitif sur le marché, il défie toute concurrence avec un tarif allant de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois et sans engagement.

En étant abonné à Amazon Prime Vidéo, vous pouvez visualiser en streaming jusqu’à trois titres simultanés tout en utilisant le même compte. Cependant, vous ne pouvez pas voir en streaming le même contenu sur deux appareils en même temps.

Disney Plus

Disney Plus figure parmi l’une des nouvelles plateformes VOD sur le Net. En accédant à Disney plus, bénéficiez de 4 flux pour voir votre série préférée ou bien votre émission sur 4 écrans en même temps. Grâce à ce type de streaming, vous pouvez télécharger n’importe quelle vidéo.

Disney plus possède des franchises comme Marvel, Star Wars. Alors profitez de cette plateforme à seulement 6,99 euros par mois ou bien 69,99 euros par an.

Les autres types de streaming

Vous pouvez également regarder vos séries et films préférées grâce à ces plateformes de streaming payants et légaux.

Canal+ séries

Canal play devient Canal+ séries en février 2019. Vous y retrouverez toutes les séries de Canal Plus comprenant le meilleur de la production française, à savoir le Bureaux des légendes, le Baron noir, etc.

La chaîne Starz

Cette chaîne a débarqué en France en 2019. Son catalogue SVOD est doté de films variés et originaux, à savoir Spartacus ou Mr Mercedes et The Stand.

Apple TV+

Lancé fin 2019, l’Apple TV+ est un nouvel acteur streaming de la SVOD. Ce type de streaming annonce des programmes spéciaux tous les mois, il propose fréquemment des nouveautés. Il est en concurrence avec Amazon Prime Vidéo ou Netfilix.

Les sites de streaming français illégaux

Un avertissement sur les sites de streaming illégaux

Les sites diffusant des contenus sans avoir le droit d’auteur agissent dans l’illégalité. Le fait de visionner des séries ou des films en streaming via ces sites est évidemment illégal.

Il faut donc être prudent pour ne pas avoir de souci avec les autorités, sans parler des menaces des virus. Il est vivement recommandé d’installer un antivirus pour sécuriser votre ordinateur contre les publicités malveillantes.

D’autres publicités risquent encore de vous conduire sur des sites frauduleux en vous incitant à vous inscrire et de laisser le numéro de votre carte bancaire. Alors, il ne faut pas se laisser avoir sinon vous risquez d’avoir de mauvaises surprises.

Si vous vous faites piéger par ces faux sites de streaming, tentez la procédure de chargeback et ensuite bloquez votre carte bancaire.

Il existe de nombreuses plateformes de streaming illégales sur le net, alors il faut être très prudent.

Voici 3 sites de sites de streaming français illégaux les plus utilisés en France

La redlist

La redlist est très connue dans le monde du streaming illégal comme d’ailleurs la plate-forme Zone-telechargement. Il figure même sur la première liste de sites illégaux dans le monde. Elle partage des nouveautés tous les jours. De plus, l’inscription n’est pas nécessaire pour accéder au site. D’ailleurs, c’est simple et gratuit.

La liberty VF

Avec la liberty VF, vous pouvez télécharger gratuitement des films récents, des séries et bien d’autres contenus sans limites.

Telechargementz.tv

Telechargementz.tv est le troisième site de streaming illégal. Cependant, il faut être vigilant lorsque vous regardez ce site, votre ordinateur devrait être protégé par un antivirus.