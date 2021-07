On ne s’improvise pas esthéticienne mais parfois ,budget oblige, nous devons passer par la case épilation du maillot à la maison.

Rassurez-vous, il vous suffit juste de vous armer de patience et ne pas trop être douillette pour obtenir une épilation du maillot au top.

C’est un peu comme l’épilation des sourcils, il suffit d’être préparée et d’avoir des bons conseils.

Voici donc pour vous différents conseils pour réussir cette épilation telle une véritable professionnelle !

3 conseils pour réussir une épilation du maillot réussie

Préparer la zone à épiler en amont

Quel est votre choix d’épilation ?

Une bonne épilation se prépare la veille. Comment ? Tout simplement en effectuant un gommage doux un jour avant. Cette opération peut se renouveler entre deux épilations afin d’éviter les poils incarnés.

Le jour J, il est conseillé également d’effectuer différents gestes pour permettre aux poils d’être extraits plus en douceur et surtout d’une façon moins douloureuse.

Prendre une douche chaude

Pour ce faire, pensez à prendre une douche chaude car la chaleur dilate les pores et facilite l’arrachage des vilains petits poils.

Désinfecter la zone concernée

Autre point, n’oubliez pas de désinfecter la zone concernée avec une lotion sans alcool pour une peau plus propre et propice à être épilée.

Vous pouvez utiliser du talc

Enfin, certaines utilisent du talc dans le but que la cire accroche mieux les poils et de ce fait rendre l’épilation moins douloureuse.

Choisir la bonne méthode d’épilation du maillot

Il y a plusieurs possibilités qui s’offrent à vous avec chacune des avantages et des inconvénients.

À vrai dire, ce choix se fait un peu en fonction des envies que vous avez mais aussi de votre seuil de tolérance face à la douleur car on ne va pas se mentir, s’épiler le maillot ça fait mal !

Le rasoir pour s’épiler

L’épilation au rasoir est rapide, indolore et avantageux financièrement mais il ne fait que couper les poils et non les arracher.

Utilisez de la crème dépilatoire

La crème dépilatoire est elle aussi indolore mais ne permet pas de faire un maillot échancré ou plus car ses composants chimiques sont agressifs et ne doivent pas être en contact avec les muqueuses.

La cire est le TOP pour s’épiler le maillot

La cire est le meilleur moyen de s’épiler le maillot et les poils des jambes. Certes, cela peut être douloureux mais ne laisse aucune chance aux poils car ils sont arrachés avec leur bulbe.

Le grand avantage est qu’ils ne font leur apparition pas avant 3 semaines après l’épilation.

Adopter les bons gestes pour son épilation du maillot

Pour éviter toute douleur supplémentaire, il est impératif d’arracher les poils dans le bon sens à savoir du bas vers le haut (sens de la pousse).

Comme en institut, exercer une légère pression sur la zone qui vient d’être épilée permet de diminuer la douleur.

Dans le cas où vous opteriez pour la cire, testez sa température sur votre poignet. Ce serait bête que vous vous brûliez !

Pour le rasoir, pensez à le changer régulièrement car ce dernier a tendance à rapidement « rouiller » et en cas de coupure c’est l’infection assurée…

Enfin, après cette séance de torture, un seul mot d’ordre, L’HYDRATATION ! Bien hydraté, cela calmera ainsi la sensation de chaleur due au passage de la cire, du rasoir et régénérera la peau qui a été quelque peu malmenée.

À vous à présent le maillot classique, brésilien ou intégral pour être la plus belle en maillot de bain ou lingerie fine !