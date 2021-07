Pour rencontrer l’amour actuellement, la stratégie la plus simple et la plus efficace consiste sûrement à s’inscrire sur les sites de rencontres. Cela permet de matcher rapidement avec d’autres célibataires et de voir si on a assez de points communs pour envisager de passer une soirée ou un petit bout de vie ensemble.

Mais le fait est que la concurrence est rude sur les services de dating, du côté des hommes comme des femmes. Alors, pour faire la différence et capter l’attention de la gente masculine à coup sûr, assurez-vous de miser sur des éléments qui sauront les intriguer.

À ce sujet, sachez que quelques loisirs font toujours mouche (ou presque) auprès des hommes…

Les loisirs qui seront un atout séduction auprès des hommes

Le sport

De manière générale, le sport est vu comme une activité qui permet de prendre soin de son corps et de son esprit. En cela, mentionner le fait que vous êtes adepte d’une activité physique régulière quelle qu’elle soit (sport individuel comme collectif) est une force pour charmer un nouveau partenaire : cela montre que vous avez une certaine hygiène de vie et normalement, une certaine hygiène tout court.

Cela laissera également entendre aux hommes qui vous courtisent que vous avez une apparence raffinée, avec sûrement des muscles toniques et une endurance qui pourrait servir de bien des manières…

Par ailleurs, cela vous fera certainement un centre d’intérêt en commun avec votre potentiel futur partenaire. En effet, faire du sport en couple est une très bonne chose puisque cela permet de se stimuler l’un et l’autre et de se pousser à dépasser toutes les limites !

Par ailleurs, on le sait, les sportifs tendent à tomber amoureux d’autres sportifs car ils se sentent globalement mieux compris, que ce soit en termes de valeurs ou de mode de vie.

La cuisine

On le sait, pour beaucoup d’hommes, le grand amour de leur vie, c’est leur mère. Et pourquoi ça ? Parce qu’au-delà de les avoir élevés dans la joie et l’amour, leur maman est celle qui leur a longtemps préparé (et qui leur prépare toujours, pour certains) de bons petits plats !

Et le fait est que, même si de plus en plus d’hommes se mettent régulièrement aux fourneaux, ils continuent d’apprécier le fait de simplement se mettre à table pour savourer un repas préparé par quelqu’un d’autre !

Alors si vous êtes du genre à être la reine des lasagnes, du poulet-frites, des hamburgers ou encore des gâteaux en tout genre, vous avez de grandes chances de marquer des points précieux auprès des bons gourmands et des bons-vivants.

Le poker

On entend souvent dire que le poker est un loisir réservé aux hommes. En tout cas, c’est l’image qui ressort régulièrement des films et des séries américaines. Mais c’est faux ! Et d’ailleurs, les filles de la série Friends l’avaient bien montré dans un épisode de la série culte (même si elles n’avaient pas réellement réussi à gagner le gros lot face aux garçons de la bande).

En réalité, le poker est un jeu de cartes qui est ouvert à tous et qui séduit de plus en plus de femmes. Et ça peut être un atout séduction dans le sens où cela met en lumière la force de votre mental : pour briller au poker, il faut faire preuve d’observation, de réflexion, de prise de risque et de maîtrise de ses sentiments, soit que des éléments qui sont de grandes qualités aux yeux des hommes.

Alors, si vous voulez impressionner un homme, montrez-lui que vous connaissez sur le bout des doigts le classement des mains de poker et que vous êtes capable de le battre à n’importe quelle partie !

La pole dance

La pole dance, c’est l’activité tendance pour les femmes passionnées de danse depuis quelques années déjà. Si ce sport est avant tout connu pour son côté amusant et tonifiant du côté des femmes, c’est surtout son côté sexy qui séduit les hommes. En effet, nombreux sont ceux qui associent systématiquement – ou presque – la pole dance à l’effeuillage et aux danses lascives.

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que beaucoup de groupes de copines misent sur un cours de pole dance lors d’enterrements de vie de jeune fille ! En cela, le fait de mentionner à un match potentiel que vous êtes une pro de la barre devrait lui mettre des étoiles dans les yeux…

Les massages

Enfin, si vous êtes du genre à lire des ouvrages sur l’art du massage et si vous êtes du genre à vous entraîner sur vos proches pour les soulager des tensions et des douleurs du quotidien, sachez que c’est là un atout à mettre en avant dans votre recherche de partenaire !

Cela montrera à votre amoureux potentiel que vous êtes attentive à ses besoins et à son bien-être. Et ça, les hommes adorent ! On le sait, même les grands nounours aiment se faire dorloter…