Découvrez vite toutes nos recettes anti-moustiques pour profiter de votre été en toute sérénité. Qui dit retour de l’été, des robes longues et des maillots de bain, dit également retour des moustiques.

Or, ces petits insectes peuvent rapidement devenir insupportables, surtout lorsque l’on se fait beaucoup piquer. Il se trouve que les femmes, qui ont la peau plus fine, ont tendance à être plus touchées que les hommes.

Heureusement il existe plusieurs astuces complètement naturelles pour tenir les moustiques à distance.

Alors rendez-vous ci-dessous pour découvrir de nombreuses recettes anti-mouches et anti-moustiques qui vous protègeront tout l’été.

Recettes naturelles anti-moustiques

Des recettes anti-moustiques à base de lavande

Pour vous débarrasser des moustiques, vous pourrez réaliser un spray composé de lavande et de jus de citron.

Pour cela, vous devrez mélanger une dizaine de gouttes d’huile essentielle de lavande avec trois cuillères d’extrait de vanille et trois cuillères de jus de citron. Vous devrez ajouter un petit peu d’eau distillée pour que le mélange soit bien homogène.

La lavande contient du limonène et du camphre qui sont des répulsifs totalement naturels contre les moustiques.

Repousser les moustiques grâce à l’huile d’arbre à thé

Pour cette dernière recette, vous devrez utiliser de l’huile d’arbre à thé. Vous devrez en mélanger une dizaine de gouttes avec trente millilitres d’huile de coco. Vous devrez également ajouter un petit peu d’alcool et d’eau distillée.

L’arbre à thé va repousser les moustiques. Vous pourrez aussi utiliser ce mélange en cas de piqûres car l’arbre à thé possède des vertus anti-inflammatoires.

Un spray anti-moustique à base de citronnelle

La citronnelle est un ingrédient bien connu pour repousser les moustiques. Pour réaliser cette recette, vous devrez donc verser une dizaine de gouttes d’huile essentielle de romarin et une dizaine de citronnelle dans un pulvérisateur. Le romarin contient du camphre et de l’eucalyptol qui feront fuir les moustiques.

Vous devrez ensuite compléter votre mélange avec 60 millilitres d’huile végétale, un petit peu d’alcool et d’eau distillée.

Il ne vous restera plus qu’à le pulvériser sur l’ensemble de votre corps.

De l’eucalyptus parmi les recettes anti-moustiques

Pour être protégé des moustiques tout l’été, vous pouvez fabriquer un spray répulsif à base d’eucalyptus.

Pour cette recette, vous devrez mélanger dans votre pulvérisateur une dizaine de millilitres d’huile d’eucalyptus, vous pouvez aussi choisir de l’eucalyptus citronné, avec 90 millilitres d’huile végétale.

Vous devrez compléter la préparation avec un peu d’alcool et d’eau distillée. L’huile d’eucalyptus citronnée est riche en citronellal, un composé que déteste les moustiques.