Vous pensez que votre collègue est amoureux de vous ? De nos jours, il est hélas fréquent de subir stress et mauvaise ambiance au travail. Faire équipe avec un collègue adorable est alors plus qu’appréciable !

Il peut cependant être intéressant de décrypter les vraies intentions d’un collègue si attentionné envers vous : pure gentillesse…ou envie de vous séduire car il est amoureux ?

Découvrez les signes que votre collègue est amoureux de vous

Avoir le cœur net sur cette question permettra de dissiper tout malentendu …surtout si de votre côté vous en pincez pour le collègue concerné, et envisagez de dévoiler vos sentiments.

Imaginez la situation un peu gênante d’un coup de cœur finalement non réciproque, qui serait révélé à tout votre open-space – car souvent les nouvelles vont vite !

15 indices prouvant que votre collègue a un faible pour vous

Voici donc les 15 signes qui prouvent que vous attirez clairement votre collègue.

Vous trouverez d’abord les comportements explicites dans le cadre professionnel, puis certaines manières de communiquer avec vous, et enfin des attitudes ou émotions qui ne trompent pas.

La balle est alors dans votre camp pour décider de donner sa chance à votre collègue…ou non.

Mais n’oubliez pas que selon de récentes études, entre 15 et 30 % des couples en Europe se seraient rencontrés au travail… et pas sur des sites de rencontre. Alors à vous de jouer !

Au bureau, il fait des breaks au même moment que vous

Quand il vous prend l’envie de vous dégourdir les jambes et de boire un café, votre collègue semble étrangement avoir le même besoin que vous.

Et si vous essayiez de changer vos horaires habituels de pause ? S’il fait la même chose, cela serait bien plus qu’un hasard.

Il prend votre défense face à votre chef

Votre boss vous fait une critique en présence de votre collègue ? Celui-ci viendra à la rescousse et n’hésitera pas à vous défendre, et même quand c’est possible, à endosser la responsabilité de l’erreur qu’on vous reproche !

Il s’efforce de réduire votre charge de travail

Il est si soucieux de votre équilibre vie pro/vie perso (mais surtout de se faire bien voir de vous ! ) qu’il propose souvent de faire ou finir certaines tâches qui vous incombe, en minimisant l’effort que cela représente !

Il est toujours prêt à vous apporter ce que vous voulez

Agrafeuse, café, dossier…il a toujours les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir être le premier à répondre à vos besoins. Attention d’ailleurs à l’excès : quelle femme aimerait un conjoint aussi « soumis » ?

Il vous propose de partager ses trajets

Les arguments économiques et écologiques ont bon dos : si votre collègue insiste pour covoiturer avec vous jusqu’à votre entreprise, voyez-y surtout une occasion d’être en votre compagnie encore plus souvent. Surtout si votre domicile n’est franchement pas sur son trajet… !

Il veut voyager au plus près de vous lors de vos évènements professionnels

Même train ou avion que vous (et siège à côté tant qu’à faire), même groupe de travail…en sortant du cadre strict de l’entreprise, un collègue amoureux continuera à ne pouvoir se passer de vous !

Il vous questionne souvent sur vos plans pour la soirée

Et ne vous en faites pas, si vous n’avez rien de programmé, il trouvera vite une idée. Chez lui ou à l’extérieur, mais bien sûr en tête-à-tête…

Il cherche à savoir le prénom de votre conjoint

Autre question récurrente, l’identité de votre éventuel compagnon. Qu’il s’appelle Pierre ou Paul lui importe en fait peu, il veut surtout savoir si vous êtes libre ou déjà prise !

Il vous écrit des SMS

Le petit message pour vérifier que la réunion est dans telle salle, passe encore. Mais pourquoi vous demander un dimanche ce que vous faites de votre journée, s’il n’avait pas clairement l’envie de pousser votre relation bien au-delà du bureau ?

Il est souvent silencieux lorsque vous parlez

Bavard par SMS, à l’oral c’est souvent tout autre chose ! N’y voyez pas un manque de respect, bien au contraire, c’est plutôt qu’il préfère boire vos paroles et aussi éviter toute parole maladroite…

Il est toujours gai en votre présence

Votre collègue a toujours l’air parfaitement heureux, en tout cas quand il vous voit. Or, qui, en temps normal, parvient à être enjoué quotidiennement et du matin au soir ? Personne, surtout au bureau !

Il semble un peu nerveux à vos côtés

Au contraire, il est également possible qu’à vos côtés votre collègue semble anormalement nerveux.

Ce n’est dans ce cas ni à cause d’un dossier et encore moins contre vous : il est juste mal à l’aise avec ses sentiments, et cela peut bien se comprendre !

Il paraît ressentir…de la jalousie

Mathieu propose de vous apporter son aide précieuse sur le dossier X ? Vous vous mettez à discuter de manière conviviale avec Jean de vos projets de vacances respectifs ?

Soyez attentive : il y a de fortes chance qu’un collègue qui en pince vraiment pour vous jette un regard noir sur ces « concurrents » qui viennent lui voler la vedette !

Il est plus que tactile

Avec lui, tout est prétexte pour vous effleurer : une manipulation informatique qu’il vient vous montrer, une porte qu’il vous tient…

Certains ont bien sûr le contact facile de nature, mais on doute qu’il se comporte comme cela avec le reste de l’équipe. Il est plutôt possible qu’il veuille vous adresser un message assez clair en agissant ainsi !

Il fixe régulièrement vos mains

Il est peut-être admiratif de votre jolie manucure…Mais son but secret, comme lorsqu’il cherche le prénom de votre petit ami, est évidemment de voir si vous portez une alliance.

S’il n’en voyait pas, il est vrai que cela ne garantirait pas que vous êtes libre…mais lui donnerait tout de même un peu plus d’espoir