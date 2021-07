Écologique et moins coûteux, le vinaigre blanc s’impose comme un produit de ménage incontournable.

De plus, il constitue une alternative idéale aux détergents et aux dégraissants de tout genre.

Le vinaigre blanc est le produit de ménage miracle de la maison

1. Faire disparaître le calcaire avec du vinaigre blanc

Grâce à son acidité, le vinaigre d’alcool est un produit efficace pour éliminer le calcaire qui s’incruste dans vos appareils électroménagers, autour de vos robinets et sur les parois de douche.

Versez quelques gouttes de vinaigre blanc sur la surface à traiter, laissez agir une quinzaine de minutes, puis frottez minutieusement avec un chiffon microfibre. Pour éliminer le calcaire dans la bouilloire ou la cafetière, mélangez du vinaigre blanc avec de l’eau et versez-en dans le contenant. Laissez bouillir pendant cinq minutes, puis rincez à l’eau claire.

2. Dégraisser la vaisselle et donner un nouvel éclat aux miroirs

Le vinaigre blanc constitue également un dégraissant efficace et vous permet de faire briller votre vaisselle. Pour cela, il suffit d’en mélanger quelques gouttes avec l’eau de rinçage. Pour donner un nouvel éclat à vos miroirs et vos vitres, essuyez-les avec un chiffon imbibé d’eau et de vinaigre.

3. Une bonne alternative à l’eau de javel

Sachez que le vinaigre blanc peut remplacer l’eau de javel. Vous pouvez l’utiliser pour éliminer les taches jaunes dans la cuvette de votre toilette et capturer les mauvaises odeurs dans le four à micro-ondes ou le réfrigérateur. Un mélange de jus de citron et de vinaigre d’alcool vous permet également de désinfecter votre salle de bain.

4. Entretenir les conduites d’eau

Véritable anti-odeur, le vinaigre d’alcool peut être utilisé pour l’entretien des canalisations et enlever les odeurs d’une machine à laver. Il vous permet de combattre les odeurs fétides pouvant remonter des conduites d’eau. Pour cela, il suffit de poser un glaçon de vinaigre blanc dans chacune des évacuations d’eaux usées. N’hésitez pas à réaliser cette opération une fois par mois.

5. Enlever les taches sur le tissu

Vous pouvez également utiliser le vinaigre blanc pour faire disparaître les taches sur les vêtements comme par exemple les taches de sang et les linges de maison. Étant un produit naturel, il ne risque pas de les endommager.

Toutefois, il est conseillé de faire un test sur une zone non visible du tissu à traiter. L’astuce consiste à frotter la tache avec un chiffon imbibé de vinaigre de cristal avant de passer le tissu à la machine.

6. Assouplir le linge avec du vinaigre blanc

Ce vinaigre est aussi un assouplissant efficace en incorporant une bonne dose dans le bac réservé à l’adoucissant. Il ne vous reste plus qu’à lancer le lavage.

7. Lutter contre les odeurs désagréables sur le tissu

Le vinaigre d’alcool peut vous aider à vous débarrasser des odeurs de vomi, de transpiration ou d’urine de chat sur le tissu. Pour cela, incorporez un tiers de vinaigre dans deux tiers d’eau clair et versez-en sur la partie concernée. Laissez reposer pendant 20 minutes avant de laver le tissu.

8. Apporter de la brillance aux cheveux

Ce produit naturel est également utile pour démêler les cheveux et leur apporter de la brillance. Une fois vos cheveux nettoyés, imbibez-les de vinaigre. Laissez reposer pendant quelques minutes, puis rincez délicatement à l’eau froide.

9. Soulager les piqûres d’insectes

Les démangeaisons liées aux piqûres de moustiques peuvent aussi être soulagées par le vinaigre blanc. Pour cela, versez-en quelques gouttes sur un coton, puis frottez la zone concernée.

10. Éliminer les mauvaises herbes

Dans le jardin, il suffit de vaporiser du vinaigre sur les mauvaises herbes, afin de les supprimer. Non toxique et biodégradable, il ne présente aucun risque pour les plantes. Vous pouvez également utiliser du vinaigre pour faire disparaître la mousse sur votre pelouse.