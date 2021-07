Découvrez les avantages du tatouage éphémère. Le tatouage traditionnel existe depuis de nombreuses années mais c’est surtout depuis cette dernière décennie qu’il a pris une réelle ampleur.

Les hommes mais aussi les femmes sont devenus accros à cette mode totalement folle ou inconsciente pour certains et véritable plaisir pour d’autres.

Seulement se faire tatouer doit être mûrement réfléchi car comme nous le savons tous, cela reste à jamais gravé dans notre peau.

Découvrez le tatouage éphémère

Choix du dessin, de la zone à tatouer mais aussi du tatoueur, sont tout autant de points à aborder avant de faire son premier tatouage.

Pourquoi utiliser un tatouage à durée limitée ?

Pourquoi ? Tout simplement pour éviter d’avoir des regrets ou bien des infections désagréables et dangereuses.

Une alternative a pointé le bout de son nez ces dernières années : le tatouage éphémère.

Vous devez sûrement vous demander à quoi cela peut-il bien ressembler.

Cet article va vous aider à mieux comprendre cette mode et pourquoi pas y céder en toute sécurité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕿𝖆𝖙𝖔𝖚𝖆𝖌𝖊 𝖊́𝖕𝖍𝖊́𝖒𝖊̀𝖗𝖊 🇫🇷 (@tattooephemere75)

Qu’est-ce que le tatouage dit éphémère ?

Vous avez envie de vous faire tatouer mais il y a ce petit quelque chose au fond de vous qui vous retient et du coup vous avez peur de sauter le pas.

Cela est tout à fait normal alors rassurez-vous et optez pour un tatouage éphémère.

La durée de vie du tatouage éphémère

On dit qu’il est éphémère car sa tenue est en général de 2 à 14 jours.

Ce type de tatouage est parfait pour une soirée particulière ou bien par exemple le temps de vos vacances.

C’est un petit peu la même chose que les décalcomanies que nous faisions plus jeunes mais en mode plus stylé et réaliste.

Le tatouage éphémère vous laisse le temps de vous habituer à avoir un dessin sur votre peau et ainsi vous projeter avec un tatouage permanent.

Vous n’êtes pas séduit(e) par le résultat ? Pas de problème car certains tatouages éphémères disparaissent au bout de deux douches.

La méthode est toute simple et plusieurs solutions s’offrent à vous.

En effet, vous avez le choix entre le décalcomanie mais plus moderne que celui des années 90, le pochoir avec de l’encre cosmétique en spray ou le tampon encreur.

Quel motif choisir pour votre tatouage

Il peut être noir mais aussi doré, argenté et même fluo de quoi varier les styles.

Quant aux dessins, les possibilités sont multiples avec par exemple un petit motif tout comme à l’inverse un joli mandala de taille assez imposante.

Optez pour une encre naturelle au Jagua

Autre solution, le tatouage éphémère au Jagua qui est une encre naturelle qui oxyde l’épiderme superficiel.

Cette encre provient d’un fruit tropical et au contact de son suc la peau change de couleur pour un tatouage allant de 1 à 3 semaines.

Son rendu est tout simplement magique donnant ainsi l’impression d’avoir un tatouage permanent.

Cette encre fait d’ailleurs de plus en plus d’adeptes !

Vous l’aurez compris, le tatouage éphémère est une solution tout à fait convenable mais surtout idéale en cas de doute quant à la réalisation d’un tatouage sur l’avant bras permanent.

Autre avantage ? Son prix qui est nettement moins élevé sans pour autant laisser de côté la qualité et le résultat.

Après l’application de votre tatou, vous pouvez mettre un peu de crème hydratante.