Découvrez nos astuces naturelles pour lutter contre les rides sous les yeux. La peau du contour des yeux est la plus fine et fragile du corps humain.

C’est pour ces raisons que des rides disgracieuses apparaissent rapidement sur cette zone. Aucun remède ne sera plus efficace que la prévention : il faut prendre soin de ses yeux dès l’âge de 25 ans.

Si vous ne l’avez pas fait, relaxez-vous, on vous dévoile les secrets pour lutter efficacement et naturellement contre les rides sous les yeux.

9 remèdes naturels pour enlever les rides sous les yeux

Un nettoyage rigoureux matin et soir

Le premier geste préventif est de s’offrir un bon nettoyage du visage au quotidien. Le matin, appliquez une lotion, soit l’eau de rose, soit de l’eau de bleuet, extrêmement réputée pour raffermir et apaiser le contour des yeux.

Le soir, un démaquillage est essentiel pour prévenir des rides, même si vous êtes un homme ou que vous ne portez pas de maquillage.

Durant la journée, vous êtes soumis à la pollution et au stress provoquant l’irritation des yeux et de ses muqueuses.

Choisissez une huile végétale, telle que l’huile d’olive ou l’huile de ricin.

Appliquez une très petite quantité d’huile du bout des doigts. Massez délicatement le contour des yeux.

Il est toujours préférable de rincer l’huile grâce à une des deux lotions citées précédemment.

Une bonne hygiène de vie afin de ne pas avoir de rides sous les yeux

La vie est souvent stressante. Attention, le stress est un des ennemis principaux de notre peau. Il favorise l’apparition de rides et ridules sous les yeux.

Il est important de lâcher prise, fermer les yeux et respirer pour oxygéner l’organisme et de ce fait, nos cellules. Plus le teint sera oxygéné, moins la peau est susceptible de vieillir prématurément.

Il est aussi judicieux de prendre l’air, de se balader dans la nature chaque fois que l’on peut. En toute logique, bien dormir est d’une importance capitale.

C’est pendant le sommeil que la fameuse régénération cellulaire se fait.

Enfin, il faut impérativement limiter sa consommation de tabac, d’alcool ainsi que son temps devant nos écrans adorés.

Une hydratation optimale et une alimentation saine

Vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais la peau reflète ce qui se passe dans notre organisme. C’est pour cette raison qu’il faut faire attention à notre alimentation.

Pour rester jeune, la peau a besoin d’éléments essentiels : les vitamines, des oméga et l’eau. Nous trouvons les vitamines E et B dans les oléagineux (noix, noisettes, amandes…). Préférez-les bio, sans sel, natures.

Consommez de l’huile d’olive ou végétale pour les oméga 3. Choisissez-la bio et pressée à froid, sinon, elle perd ses intérêts nutritionnels.

Mangez du poisson pour les oméga 6. Enfin, il est vital aussi bien pour vivre que pour rester jeune, de boire beaucoup d’eau, au moins 1,5 L/jour.

Buvez aussi des infusions au thé vert, drainant. Prenez des jus de fruits et de légumes, mais seulement si vous les pressez vous-mêmes.

Bien sûr, les aliments sont faits pour être mangés, mais ils peuvent être consommés différemment. Comment utiliser nos aliments pour réduire les rides sous les yeux ?

Le concombre, un hydratant pour enlever les rides sous les yeux

Ce n’est pas une légende que l’on voit dans les films hollywoodiens, le concombre est l’un des aliments les plus riches en eau, il en contient près de 95 %.

Mettez-le dans votre assiette et appliquez-le sous les yeux. Rien de plus facile, il suffit de couper deux tranches plutôt fines, pour qu’elles adhèrent bien aux globes oculaires.

Laissez agir au moins 15 minutes. Il est également possible de dormir avec les rondelles de concombre, mais pour cela, portez un masque de nuit par-dessus, sinon, ils tomberont.

L’avocat, antioxydant d’exception

Ce fruit gras est très riche en vitamines, notamment en vitamine E, qui lutte efficacement contre les rides sous les yeux.

La chair d’avocat nourrit profondément l’épiderme. Elle aide à la régénération cellulaire et rend la peau plus élastique. C’est l’aliment anti-âge par excellence.

Pour bénéficier de toutes ses vertus, écrasez la chair d’avocat dans un bol propre. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène et lisse.

Appliquez-la sur l’ensemble de votre visage et laissez agir au moins 15 minutes. Rincez à l’eau claire, effets éclatant et lissant garanties !

Le thé vert, l’allié des Japonaises

Savez-vous donner un âge aux femmes asiatiques ? Elles ont leurs astuces beauté ancestrale qu’elles gardent secret depuis toujours. Cependant, nous en avons percés quelques-uns.

Les Japonaises boivent beaucoup de thé vert. Il procure de nombreux bienfaits ; il draine les toxines et favorise la micro circulation sanguine et lymphatique. Faites infuser deux sachets de thé dans une tasse d’eau bouillante.

Laissez refroidir, vous pouvez même les mettre dans le frigo. Appliquez un sachet de thé sur chaque œil, pendant au moins 15 minutes et profitez-en pour vous détendre.

Concernant l’eau infusée, soit vous la buvez, soit vous la mettez dans un bac à glaçons. En effet, une à deux fois par semaine, démoulez un carré glacé de thé, enroulez-le dans un linge fin et massez votre contour des yeux pendant quelques minutes. Cela aura un effet décongestionnant et défatiguant.

L’Aloe Vera, la plante lissante contre les rides sous les yeux

Cette plante verte est connue et reconnue. C’est un réparateur cutané de premier choix, car elle stimule la production des fibres essentielles au maintien de l’élasticité de la peau.

Extrêmement riches en vitamines A, B, C et E, le gel d’Aloe Vera contient également plus de 20 minéraux indispensables aux réactions cellulaires de la peau.

L’Aloe Vera a un effet tenseur immédiat. Il suffit de couper une feuille et d’en extraire le jus. Pour cela, coupez-la dans le sens de la longueur et grattez l’intérieur de la tige. La texture gel pénètre rapidement.

Appliquez une noisette sur chaque doigt et procédez à un massage en douceur du contour des yeux. Lissez pour répartir le produit, puis tapoter légèrement tout autour de chaque œil.

Le miel, vives les abeilles !

Rien n’est plus naturel que le miel. Il est très riche en antioxydant. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se conserve très longtemps. C’est l’un des seuls aliments imputrescible.

Le miel apporte de l’éclat et de la jeunesse au regard ainsi qu’un effet liftant sur l’ensemble du visage. Choisissez-le bio. Appliquez-le en masque associé à une huile végétale.

Le blanc d’œuf, merci les poulettes !

Le blanc d’œuf est un hydratant naturel et contient des protéines. Celles-ci agissent directement sur la peau en créant un résultat lissant et tenseur immédiat. Les rides seront atténuées efficacement.

Séparez bien les blancs des jaunes. Montez-les en neige. Associez la mousse avec une cuillère à soupe de miel si la zone à traiter est très sèche.

Appliquez délicatement sur les rides des yeux. Laissez poser 20 minutes. Rincez à l’eau claire.

Pour lutter de manière naturelle, efficace et économique, il existe donc de nombreuses solutions. Il faut tout de même garder en tête que la prévention reste la meilleure alliée.

Comme vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir, et cela est particulièrement valable pour le vieillissement de la peau et donc des rides sous les yeux.