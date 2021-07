La phytothérapie est la connaissance de l’utilisation des plantes médicinales comme médicament et considérée comme l’une des thérapies les plus anciennes et les plus importantes.

Sont utilisés non seulement les principes actifs isolés, mais également les plantes entières ou des parties de plantes (fleurs, feuilles, écorces, racines, graines). Le principal ingrédient actif détermine le domaine d’application médical.

Boostez votre tonus grâce à la phytothérapie

Cet effet repose sur l’interaction complexe de nombreuses substances telles que les huiles essentielles, les substances amères, les tanins, les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines.

La phytothérapie actuelle fait partie de la médecine à vocation scientifique, qui est appréciée et appliquée par les naturopathes, les médecins et les pharmaciens.

Quand l’utiliser ?

La phytothérapie peut être utilisée dans les cas suivants:

Maladies respiratoires

Troubles cardio-vasculaires

Maladie gastro-intestinale

Troubles du foie et des voies biliaires

Infection urinaire

Crampes menstruelles

Varices

Plaies et maladies de la peau

Troubles rhumatismaux

Fatigue et humeur dépressive

Nervosité et troubles du sommeil

Les avantages de la phytothérapie

Médecine naturelle fondée sur la science.

Ce qui différencie la phytothérapie de l’herboristerie ou de la phytothérapie, c’est que c’est une pratique médicale fondée sur des données scientifiques.

Avec la phytothérapie, vous obtenez l’efficacité des agents pharmaceutiques, avec la sécurité et la biodisponibilité des médicaments à base de plantes.

Effets non toxiques et sans effets secondaires

Les produits phytoceutiques sont connus pour être sûrs et non toxiques, et lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée, ils ne provoquent pas d’effets secondaires indésirables.

L’utilisation chronique de ces produits est considérée comme sûre. Les formules trouvées dans les produits phytoceutiques sont testées et approuvées en laboratoire.

Il peut arriver, dans peu de cas, les préparations de phytothérapie peuvent provoquer des réactions allergiques. Ces réactions dépendent sont personnelles peuvent être dues à un extrait de plante spécifique.

Aucun effet de «tolérance»

Ces produits naturels n’ont pas l’effet de «tolérance» des médicaments pharmaceutiques. La tolérance est l’efficacité marginale décroissante d’un médicament au fil du temps.

Au fil du temps, une personne peut avoir une réaction moindre à un médicament à la suite d’une utilisation répétée. Cela se produit souvent avec les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites.

Les produits de phytothérapie courants

Bien que la plupart des agents pharmaceutiques mis au point dans les laboratoires soient synthétiques, de nombreux solutions naturelles existent.

Pendant des décennies, les extraits de plantes et leurs dérivés ont retenu l’attention pour leurs effets thérapeutiques dans la prévention et le traitement des problèmes de santé.

Il existe des centaines de médicaments pharmaceutiques dérivés de plantes, notamment les médicaments populaires suivants:

Morphine et codéine dérivés de l’usine d’opium

Aspirine (acide acétylsalicylique) provient de l’écorce de saule

Pénicilline provient de la moisissure du pénicillium