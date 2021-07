Tout savoir sur les ongles en gel. On souhaite toutes et tous de jolis ongles, en bonne santé et assortis à nos tenues.

Les techniques se sont améliorées au fil des ans ; mais aujourd’hui, nous allons parler des ongles en gel !

Découvrez les ongles en gel

Mais c’est quoi cette lubie ?

Les ongles en gel peuvent faire peur lorsque l’on ne sait pas de quoi il s’agit. Ce procédé débute par la pose d’une capsule fixée à l’ongle grâce à du gel (d’où son nom).

Puis, les capsules sèchent sous des lampes UV et enfin vous pouvez poser le verni à ongle de votre choix et décorer comme vous le souhaitez, ou laisser uni.

Une multitude de possibilités avec les ongles en gel

L’utilisation d’une capsule permet de varier les styles et l’apparence de vos mains autant de fois que vous le souhaitez. En effet, vous avez carte blanche dans le choix de la taille des capsules, de la couleur des vernis, si vous préférez unis ou bien encore agrémentés de fantaisies.

Autre possibilité : ne pas mettre de capsule et se contenter du gel. Effectivement, le gel va sécher sous les lampes et vous pouvez y poser du verni par-dessus. Cette technique permet de prolonger la manucure dans le temps, et d’avoir un meilleur rendu.

Une séance détente !

Parce que poser des capsules n’est pas utile lorsque les ongles ne sont pas au mieux de leur forme ; la plupart des prestations proposent des nettoyages en prenant soin de préparer correctement vos ongles.

Attention à bien faire durcir vos ongles avant.

Ces derniers vont être lavés, limés et les cuticules repoussées. L’intérêt de ces préparatifs et de rendre la pose du gel plus saine que possible et la faire durer dans le temps. Il est essentiel de se détendre et de profiter de ce moment rien qu’à soi.

Les ongles en gel, en institut ou à la maison ?

Il est tout à fait possible d’effectuer soi-même la pose de verni gel, mais cela requière pas mal de matériel notamment les lampes à UV. De plus, il faut avoir un certain bon niveau pour se permettre de faire la pause chez soi, sinon le rendu risque de ne pas être très net.

L’avantage de faire appel à un institut, c’est que ce dernier privilégie le soin ; vos mains sont dorlotées. Il faut être conscient aussi que les professionnels ont de très bons conseils et peuvent vous aider dans le résultat que vous souhaitez obtenir.

Quel prix pour les ongles en gel ?

Comme tous les soins de beauté, la pose de verni en gel représente un coût qu’il faut avoir à l’esprit. En institut, vous devez compter entre 40 et 70 euros la séance. Si vous le faites chez vous, et bien qu’il existe des kits aux alentours de 100 euros, vous devez investir dans les vernis et les lampes UV.

D’autant plus, qu’il faut renouveler l’opération toutes les trois semaines. Pensez bien au budget que ça représente avant de vous lancer !

Les ongles en gel, une fausse bonne idée ?

Chacun a son opinion sur le sujet, et le gel est souvent décrié pour abîmer les ongles. Sachez qu’il existe des gels qui fortifient les ongles et permettent d’entretenir cette partie du corps. Mais veillez à faire des périodes sans poses de gels pour aider votre ongle à respirer et se renouveler.

Voilà, vous savez tout sur les ongles en gel ; à vous de vous lancer !