Vos parois et vitres de douche sont de plus en plus salies par le calcaire et vous ne savez pas comment les nettoyer ? Découvrez nos astuces pour nettoyer les vitres de douche très facilement.

Nous avons la ou plutôt les solutions qu’il vous faut pour les rendre comme neuve !

Astuces pratiques pour nettoyer les vitres de douche

Mais avant de vous présenter nos astuces, rappelons qu’il est vivement conseillé de sécher vos parois avec une raclette après chaque douche que vous prenez.

Cela ne prend que quelques secondes et empêchera le calcaire de s’incruster à l’avenir. Cela dit, nous pouvons maintenant commencer.

Le vinaigre blanc

Ce liquide miracle est depuis longtemps réputé pour faire disparaître efficacement les traces de calcaires. C’est donc une méthode naturelle et efficace de nettoyer votre douche en toute simplicité. Voici les étapes à suivre :

Versez un demi litre de vinaigre dans un récipient en verre ou une casserole et faites-le chauffer pendant 30 secondes au micro-ondes à forte puissance. Cela aura pour effet de renforcer les bienfaits du vinaigre sur le calcaire afin de l’enlever plus facilement.

Prenez une éponge et humidifiez-la avec le vinaigre. Appliquez ensuite la solution sur les parois de votre douche. Vous pouvez également coller à la vitre des morceaux de papier absorbant que vous aurez préalablement imbibé de vinaigre. Laissez agir pendant trente minutes environ.

Munissez vous d’une brosse à dent dont vous ne vous servez plus et frottez les endroits plus difficiles à atteindre tels que les coins et les rebords.

Rincez à l’eau froide les parois, puis passez un dernier coup d’éponge pour essuyer.

Utilisez du citron pour nettoyer les vitres de douche

L’usage du citron, connu pour son acidité, est également très efficace contre le calcaire lorsque l’on sait comment l’appliquer, même si là encore il s’agit d’une méthode assez simple à réaliser.

Pour se faire, suivez les étapes suivantes :

Prenez votre citron et coupez-le en deux parties.

Servez vous ensuite de l’une des parties pour frotter vos parois aux endroits où il y a des traces de calcaire. Selon la taille de votre douche, vous aurez peut-être besoin de l’autre partie, voire d’un citron supplémentaire.

Enfin, rincez à l’eau froide, puis recommencez l’opération une ou plusieurs fois si les tâches ne se sont pas totalement enlevées.

Du produit pour laver les WC

Dans le cas où les deux méthodes précédentes n’ont pas fonctionné, vous pouvez tenter d’utiliser un produit anticalcaire trouvable en grande surface.

Souvent destiné aux toilettes, il est tout aussi efficace pour les parois de douche. Pour l’appliquez, procédez ainsi :

Versez le produit sur les parois de votre douche de façon à ce que toute leur surface soit recouverte.

Ensuite, frottez-les avec une éponge et laissez agir 10 minutes. N’hésitez pas à bien appuyer et à repasser plusieurs fois au même endroit afin d’avoir plus de chances d’obtenir un résultat satisfaisant.

Pour finir, rincez le tout à l’eau froide et essuyez avec votre raclette ou un chiffon.