Les meilleurs sites de rencontres français n’ont jamais connu autant de succès que durant cette dernière année. La crise sanitaire à coronavirus n’a fait qu’augmenter le nombre d’adhérents à ces sites.

Avec les différentes mesures gouvernementales prises, il était évidement plus facile de faire des rencontres à distance sur des sites de rencontres.

Voici 10 des meilleurs sites de rencontres français

Meetic

Meetic est le site de rencontres incontournable. C’est également celui qui totalise le plus grand nombre d’utilisateurs.

De cette manière, il existe donc un panel assez conséquent de personnes susceptibles de vous plaire. L’application mobile Meetic est aussi très ergonomique et facile d’utilisation.

Tinder est l’un des meilleurs sites de rencontres français

Tinder est également une des applications les plus utilisées à travers le monde. Il figure sans problème dans les 10 meilleurs sites de rencontres français. Son système de recherche est basé sur un système de géolocalisation.

L’application vous propose des personnes se situant dans un rayon géographique que vous aurez déterminé au préalable. Ensuite vous devrez swiper le profil proposé soit à gauche (refus) soit à droite (intérêt).

Si la personne vous swipe également à droite il y a match, vous pourrez alors engager le discussion avec elle.

Facebook rencontre

La fonctionnalité Facebook rencontre possède le même système de swipe que Tinder.

Facebook rencontre offre tout de même de nombreuses fonctionnalités comme partager des stories ou voir les évènements communs auxquels vous participez avec la personne que l’on vous propose.

Elite Rencontre

Elite Rencontre vise un public plus âgé (plus de 30 ans et possédant une situation professionnelle supérieure).

Ce site de rencontres se base sur un système d’affinités entre les utilisateurs. Sur ce site, les utilisateurs recherchent avant tout des relations sérieuses.

Badoo fait partie des meilleurs sites de rencontres français

Badoo est probablement un des plus anciens sites de rencontres, si pas le plus ancien. Avec pas moins de 60 millions d’utilisateurs mensuels, Badoo possède une communauté énorme, une des plus grosses du marché.

La moyenne d’âge de cette application de rencontres se situe entre 18 et 30 ans. Les utilisateurs sont donc assez jeunes.

L’avantage principal de cette plateforme est probablement le fait qu’elle soit gratuite. Néanmoins il existe tout de même certaines fonctionnalités payantes supplémentaires qui vous offriront plus de possibilités dans vos choix.

Badoo fonctionne via un système de localisation qui vous proposera directement des personnes se trouvant dans votre ville ou dans ses alentours.

Vous pouvez ajouter non seulement des photos à votre profil mais aussi des vidéos. L’application offre également la possibilité de lier vos réseaux sociaux.

Disons Demain

L’âge peut souvent représenter une gêne pour certaines personnes souhaitant s’inscrire sur des sites de rencontres.

Avec Disons Demain cela ne sera pas le cas puisque pour vous inscrire il faut obligatoirement avoir plus de 50 ans.

Le Parfait Gentleman

Rencontrer de nouvelles personnes n’est jamais une chose aisée, encore plus si vous travaillez dans un domaine qui vous demande beaucoup de temps.

Le Parfait Gentleman est l’application de rencontres parfaite pour ce type de personnes. Elle est optimisée pour les personnes possédant un certain niveau d’études.

Pour s’inscrire vous devez remplir un test de personnalité qui vous aidera à vous mettre en relation avec des utilisateurs vous correspondant.

BeCoquin

BeCoquin est un site de rencontres destinés aux personnes souhaitant des relations moins sérieuses et il se trouve dans les meilleurs sites de rencontres français. Le public cible de cette plateforme est principalement une communauté de jeunes célibataires à la recherche de moments sans prise de tête.

Si vous êtes à la recherche de ce type de relations alors BeCoquin est fait pour vous. Les niveaux clients ont la possibilité de se voir offrir trois jours d’essai. L’application possède également une option de tchat vidéo.

La plateforme iDates offre la possibilité à ses adhérents d’accéder à un large panel de personnes utilisant l’application et si situant à proximité de vous.

L’application est accessible à tous les types de relations recherchées. L’application iDates est parfaitement conçue et très simple d’utilisation.

MecACroquer

MecACroquer est l’application de rencontres parfaite pour les femmes, ici ce sont elles qui décident. Cette application leur donne la possibilité de choisir un homme parmi les nombreux profils différents proposés.

Cette plateforme est basée sur un système de mise en relations grâce à vos centre d’intérêts.

Maintenant, c’est à vous de choisir parmi ce top 10 des meilleurs sites de rencontres français.