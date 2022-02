L’épilation du maillot peut parfois se révéler un petit peu compliqué, en particulier si vous n’avez pas l’habitude. En effet, il s’agit d’une zone sensible que vous devez traiter avec précaution.

Heureusement, il existe plusieurs méthodes très simples qui vous permettront d’obtenir un résultat parfait en seulement quelques minutes.

Les cinq meilleures méthodes pour réussir l’épilation du maillot

L’épilation au rasoir, une méthode rapide et efficace

Si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer à vos séances d’épilation, alors l’épilation au rasoir est la méthode qu’il vous faut. Contrairement à l’épilation à la pince, cette dernière vous permettra d’obtenir le résultat souhaité en moins de cinq minutes.

Cependant, il est important de manipuler votre rasoir avec précaution. Pour éviter l’apparition de petits boutons et de poils incarnés, n’oubliez pas d’appliquer de la mousse ou du gel et de toujours raser dans le sens du poil. Cette technique est idéale pour toutes celles qui craignent la douleur.

La crème dépilatoire pour l’épilation du maillot

Le maillot est une zone sensible sur laquelle vous pouvez avoir peur d’utiliser un rasoir. Dans ce cas, vous pourrez vous tourner vers la crème dépilatoire. Cette méthode sans douleur vous permettra d’obtenir un résultat parfait sans efforts.

Ce produit est tout de même plutôt puissant. Avant de l’appliquer sur le maillot, nous vous recommandons de le tester au préalable sur une petite zone de votre peau. Vous pourrez ainsi voir si votre peau tolère bien la crème ou non.

Dans tous les cas, soyez vigilante au moment de l’application et ne mettez surtout pas de produit en contact avec vos muqueuses. Vous risqueriez des sensations de brûlures et d’irritations. Une fois le produit appliqué, il vous suffira de patienter le temps qu’il fasse effet. Vous n’aurez plus qu’à rincer à l’eau claire et admirer le résultat.

La cire, pour un résultat durable

La cire, tout comme l’épilation au fil, va venir retirer le poil avec sa racine. Ainsi, cette dernière vous offrira un résultat qui durera entre deux à trois semaines. La cire est très facile à appliquer. Tout d’abord, vous aurez le choix entre la cire chaude et la cire froide.

La cire chaude vous demandera un petit temps de préparation mais sera également moins douloureuse. La cire froide, quant à elle, pourra être appliquée directement. Dans tous les cas, n’oubliez pas de bien hydrater votre peau après chacune de vos séances d’épilation.

La lumière pulsée pour l’épilation du maillot

Si vous recherchez un moyen radical de vous débarrasser de vos poils sans pour autant devoir vous rendre en institut, alors l’épilation à la lumière pulsée est la solution qu’il vous faut. Cette méthode vous permettra de vous débarrasser de vos poils pour de bon. Pour ce faire, vous devrez réaliser environ une dizaine de séances.

Ces dernières devront être espacées d’au moins trois semaines. L’épilateur à lumière pulsée est un appareil puissant. Vous devrez donc le manipuler avec précaution. N’oubliez de toujours porter des lunettes de protection et de ne pas repasser deux fois sur la même zone.

L’épilation au laser, une méthode radicale

Pour pouvoir enfin dire adieu à vos poils, vous pourrez opter pour l’épilation au laser. Contrairement à l’épilation à la lumière pulsée, cette dernière ne pourra être réalisée uniquement qu’en institut par une professionnelle. En effet, le laser est un appareil très intense qui ne peut pas être manipulé par n’importe qui.

Après seulement quelques séances, vous devriez déjà voir apparaître les premiers résultats. Il vous faudra entre cinq et dix séances pour être débarrassée de vos poils de manière définitive. Vous connaissez maintenant les meilleures méthodes pour réussir votre épilation du maillot. Il ne vous reste plus qu’à vous lancer.