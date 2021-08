Si le miel est apprécié depuis toujours pour son goût exquis, on s’y intéresse de plus en plus pour ses capacités à soigner et à embellir.

Cap sur cet élixir aux innombrables vertus.

Découvrez les nombreuses vertus du miel

Quelques mots à propos du miel

Le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles depuis le nectar des fleurs. Chaque espèce de fleur donne un miel aux saveurs, aux couleurs et aux textures distinctes.

Les abeilles entreposent le précieux liquide dans les cellules de la ruche et s’en nourrissent tout au long de l’année. Il existe bon nombre de variétés et chacune d’entre elles procure des bienfaits spécifiques pour l’organisme.

En plus d’avoir un goût délicieux, d’être entièrement naturel et de se conserver longtemps, le miel est gorgé de nutriments. Il comporte des glucides en quantité considérable, soit du fructose, du glucose, du saccharose et du maltose.

On y trouve en outre des protides, de l’eau, des sels minéraux, des oligo-éléments, un grand nombre de vitamines, surtout de la vitamine B (B1, B2, B3, B5, B6) et de la vitamine C.

Le miel et la diète : toutes les calories ne se valent pas

S’il est vrai qu’il est un produit naturel, non raffiné, il fait tout de même partie de la catégorie des sucreries.

De plus, lorsque l’on compare la teneur calorique d’une cuillère à café de sucre et la même quantité de miel, ce dernier est légèrement plus calorique.

Il contient en effet 22 calories alors que le sucre en contient 16. Par conséquent, dans le cadre d’un régime alimentaire dont le but est de se débarrasser de ses kilos superflus, le miel doit être consommé avec modération, surtout s’il est associé avec d’autres aliments riches en sucres ou en graisses.

Il faut savoir toutefois que contrairement au sucre qui est inflammatoire, rapidement assimilé et qui nécessite d’être transformé par l’organisme, l’absorption du miel dans le corps s’effectue beaucoup plus lentement et ne requiert aucun effort de digestion.

Il apporte en outre une sensation de satiété plus rapide que les glucides simples, limitant ainsi l’apport d’autres aliments sucrés, riches en graisses et en calories. Bref, il constitue généralement un meilleur choix que le sucre blanc ou les édulcorants pour une perte de poids saine.

Les atouts du miel à travers l’alimentation et l’usage cosmétique

Les bénéfices du miel peuvent être à la fois internes et externes. Il s’utilise essentiellement en cuisine et en cosmétique pour prendre soin de notre santé et de notre apparence sans avoir à recourir à des produits chimiques nocifs.

Les bienfaits du miel sur la santé

Le miel est un excellent tonique général, il renforce le système immunitaire

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, il apaise bon nombre d’affection respiratoires comme le rhume et la toux.

comme le rhume et la toux. Il est souvent utilisé comme antiseptique pour soigner les blessures et les brûlures mineures et faciliter leur cicatrisation

pour soigner les blessures et les brûlures mineures et faciliter leur cicatrisation Parce que le miel contient de nombreuses enzymes, il aide à la bonne assimilation des aliments lors de la digestion

Ses antioxydants , quant à eux, favorisent l’élimination des toxines présentes dans l’intestin

, quant à eux, favorisent l’élimination des toxines présentes dans l’intestin Il permet de prévenir et de lutter contre les troubles de la vésicule biliaire et les insuffisances hépatiques

Les vitamines B que comporte le miel ont une action positive sur le cœur et les vaisseaux sanguins

Parce que le miel contribue à la libération de sérotonine, il constitue un précieux allié pour combattre les troubles du sommeil.

Ses bienfaits sur la peau et les cheveux

Les savons contenant du miel hydratent en profondeur et de manière naturelle les peaux irritées. Les propriétés antiseptiques et régénératrices de cette substance aident à faire obstacle aux problèmes d’acné notamment.

En tant qu’émollient, il atténue également les irritations et les rougeurs en épurant les pores. Mélangé à l’eau du bain, avec de l’huile d’olive ou une huile essentielle de lavande ou d’orange, il adoucit et parfume divinement la peau.

En ce qui a trait aux soins des cheveux, il hydrate et revitalise la chevelure lorsqu’il est utilisé comme shampoing, après-shampoing ou comme masque.

Qui plus est, en tant qu’antioxydant, le miel favorise la croissance des cheveux et les rend brillants.