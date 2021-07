La banane fait-elle grossir ? Célèbre pour sa couleur jaune et son goût sucré, la banane est un fruit exotique apprécié de tous.

Pourtant, malgré sa popularité, elle souffre d’une mauvaise réputation. Elle est accusée en d’être trop sucrée et de faire grossir. Mythe ou réalité ? Faisons le point.

La banane fait-elle grossir ? on vous dit tout

La banane : carte d’identité

Originaire de l’Asie du Sud-Est, la banane a été apportée en Europe au XVIIIème siècle. Elle est aujourd’hui cultivée et consommée sur les cinq continents. On distingue deux principaux types de bananes : les bananes à cuire, comme le plantain, et les bananes à dessert.

En raison de son profil nutritionnel riche, ce fruit est considéré dans de nombreux pays comme une denrée alimentaire de base.

En France, il s’agit du troisième fruit le plus consommé. Bien qu’il en existe plus de 1000 variétés, la grande majorité de celles commercialisées sont de type Cavendish.

Crue, cuite ou séchée, dans des gâteaux ou des smoothies, elle peut être préparée de diverses manières.

La banane : une haute valeur nutritionnelle

Le taux de sucre dépend de la maturité : une verte contient moins de sucres, et est donc moins calorique, qu’une banane bien mûre.

En plus des sucres naturels, la banane contient aussi des vitamines (A, B et C), des minéraux (potassium, magnésium et phosphore) ainsi que des fibres.

Les calories de la banane

Elle est un fruit assez énergétique : elle apporte environ 95 calories pour 100 grammes. Cela est dû à sa richesse en glucides, et principalement en glucose, en fructose et en sucrose.

Cependant, il faut prendre en compte que le poids d’une banane excède rarement 100 grammes. Consommer un seul fruit en dessert ou en en-cas par exemple ne constituera donc pas un apport calorique excessif.

Cela en fait ainsi un aliment complet, qui a sa place dans un régime alimentaire équilibré.

La banane fait-elle grossir ? Au contraire, elle a un effet bénéfique sur le poids

Bien qu’elle soit relativement calorique, la banane ne fait absolument pas grossir, à condition bien sûr de ne pas en abuser. Contrairement aux idées reçues, elle peut même être un allié dans le cadre d’une perte de poids.

En effet, sa richesse nutritionnelle permet de rassasier sur le long terme. On évite ainsi les envies de grignotages entre les repas, qui sont en grande partie responsables de la prise de poids. Elle est aussi idéale avant une séance de sport, car elle apporte l’énergie nécessaire aux muscles.

De plus, les fibres qu’elle contient régulent le transit intestinal et aident à obtenir un joli ventre plat et aide à affiner sa taille. Enfin, elle ne comporte pas de lipides, ce qui est idéal pour garder la ligne.

La banane est donc le fruit parfait pour un dessert ou un en-cas sain et gourmand, à inclure sans hésiter dans son alimentation !