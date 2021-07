Bien qu’ils ne constitue aucun effet nuisible pour la santé, les grains de milium son toutefois peu esthétiques et assez gênants pour qu’on ait envie de s’en débarrasser.

Dans cette rubrique, vous en apprendrez un peu plus sur le grain de milium et ferez connaissance avec quelques techniques naturelles pour vous en défaire ou prévenir leur apparition.

Découvrez les remèdes naturels pour les grains de milium

Le grain de milium, de quoi s’agit-il?

Les grains de milium – autrement nommés acné milaire, grutum ou milium – sont des amas de kératine qui se groupent sous la peau pour former un microkyste.

Ils sont le plus souvent situés sur le visage et plus spécifiquement autour des yeux et sur les pourtours du nez (chez les jeunes enfants, ils peuvent aussi apparaître sur le corps).

Ils s’apparentent à des boutons d’acné même s’il ne faut pas les confondre.

Quelles sont les causes du grain de milium ?

Dans le cas d’une acné miliaire primaire, qui touche principalement les poupons et les jeunes adultes, elle est due à une élimination déficiente des cellules cutanées mortes qui se retrouvent enfermées sous l’épiderme.

Quant à l’acné miliaire secondaire, elle fait suite à un engorgement des canaux allant de l’épiderme jusqu’aux pores.

Certaines techniques de soin (comme la dermabrasion) et habitudes de vie (exposition prolongée aux rayons UV) qui chauffent la peau favorisent son apparition.

Vous pouvez tout à fait vivre avec ces petites boules de graisse car avec le temps, elles disparaîtront. Cependant, lorsque l’éruption est sévère et hautement disgracieuse, il peut être opportun de recourir à une exérèse, intervention pratiquée par un dermatologue.

Dans le cas d’un problème superficiel, il est possible de les éliminer, en tout ou en partie, en procédant à des soins naturels. Voici une liste de neuf d’entre eux.

Le gommage

Étape à ne surtout pas négliger, utilisez un exfoliant ou gommage naturel doux de votre choix (exemples : poudre d’açaï et huile végétale ou poudre de pelures de grenade et jus de citron ou encore sucre, huile d’olive et jus de citron) afin de retirer les cellules mortes.

La vapeur d’eau

Exposez régulièrement votre visage à un bain de vapeur pour ouvrir les pores et appliquez un masque pour éliminer les impuretés.

Le miel

Peau douce et disparition des grains de milium, que demander de plus ? C’est ce que procure l’application régulière d’un masque de miel biologique.

Rose et bois de santal

Poudre de bois de santal + eau de rose = masque à utiliser tous les jours pendant une quinzaine de minutes.

L’huile de Ricin

L’huile de ricin, antibactérienne, utilisée en massage, aide la peau à absorber le surplus de sébum

Le vinaigre de cidre et la farine de maïs

La farine de maïs (3 cuillères à café) qui absorbe l’excès de sébum associée à du vinaigre de cidre (1 cuillère à café) qui resserre les pores contribuent à éliminer les grains de milium.

Les feuilles de fenugrec

Moudre quelques feuilles de fenugrec fraîches avec un peu d’eau et appliquer régulièrement cette pâte sur votre visage. Outre les grains de milium, ces feuilles sont très efficaces pour lutter contre les points noirs et les boutons.

L’huile essentielle d’arbre à thé

Après un nettoyage minutieux du visage, appliquer cette huile essentielle le soir et rincez-le le matin suivant.

L’aloe vera

Anti-inflammatoire et antixoydant, le gel d’aloe vera ouvre également les pores pour les traiter en profondeur. À l’instar de l’huile essentielle d’arbre à thé, appliquez le gel le soir sur votre visage et rincez-le le lendemain.

Consulter un dermatologue

Un cas de soucis, démangeaisons avec les grains de milium, il est recommandé de consulter un dermatologue