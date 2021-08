Découvrez comment faire pousser vos sourcils plus rapidement. Vous souhaitez retrouver des sourcils bien fournis comme ceux des It-Girls ?

Esthétiquement parlant, c’est compréhensible. Cette mode naturelle renforce le regard.

4 astuces pour faire pousser les sourcils plus rapidement

Quelle est l’utilité des sourcils ?

C’est d’autant plus intéressant si l’on tient compte de l’utilité première des sourcils. Ils vous protègent les yeux des agressions quotidiennes comme le rayonnement solaire, les poussières environnantes et bien évidemment les gouttes de sueur.

Vous avez donc tout à gagner en laissant repousser une bonne partie ou la totalité de vos sourcils. Découvrez ici toutes les astuces pour réveiller les follicules pileux endormis par une épilation autrefois intensive et retrouvez vos sourcils originels d’adolescente !

Laissez de côté la pince à épiler

L’épilation des sourcils répétitive exercée depuis des années peut aboutir à des sourcils clairsemés dont la forme n’est plus vraiment idéale.

Donner une forme à ses sourcils à l’aide du microblading ou bien avec un crayon à sourcils de manière quotidienne dépanne bien mais cela a un coût ou prend du temps.

Le moment est donc arrivé de laisser tranquille vos sourcils ! Oubliez pendant quelques temps votre pince à épiler et laissez les follicules pileux se ressourcer.

En effet, il faudra entre 2 et 4 mois pour que certains poils se “réveillent” et commencent à repousser. Cela peut paraître long d’arborer des sourcils qui repoussent de manière un peu anarchique et sans forme réelle, le résultat en vaut pourtant la peine.

Arrêter de s’épiler les sourcils

Arrêter de s’épiler est réellement la plus efficace des méthodes pour retrouver des sourcils complets et bien fournis.

Faites un gommage doux chaque semaine

Le gommage aura le même effet sur l’ensemble des follicules pileux du corps. Il permet d’éliminer la couche de cellules desquamées (les peaux mortes), ce qui affine le grain de la peau.

Le poil se retrouvera plus à même de pouvoir percer cette nouvelle couche épidermique et pourra recommencer à pousser normalement.

Le massage circulaire effectué lors du gommage améliore la micro-circulation permettant de stimuler les follicules les plus endormis.

Faire un gommage doux pour faire pousser les sourcils plus rapidement

Pour la zone sourcilière qui est particulièrement délicate, il faudra pratiquer un gommage très doux et ceci une fois par semaine (ni plus, ni moins). Pour cela, il suffira de mélanger un corps gras nourrissant et un grain fin exfoliant.

Vous pouvez par exemple mélanger une cuillère à soupe d’huile d’argan avec une cuillère à café de sel fin et l’appliquer sur la zone du bout des doigts. Massez délicatement sans frotter grâce à de petits mouvements circulaires.

Rincez à l’aide d’un coton imbibé d’une eau florale afin qu’aucune particule exfoliante n’atterrisse dans vos yeux.

Pour faire pousser les sourcils plus rapidement, nourrissez-les

De l’huile végétale pour faire poussez vos sourcils

Les produits permettant une repousse naturelle des poils ne manquent pas. Il s’agit principalement d’huiles végétales et de préférence à origine biologique.

L’huile de ricin, l’huile d’Argan, l’huile de coco et l’huile d’amande douce sont en effet chacune reconnues pour leurs vertus nourrissantes pour la peau et stimulantes pour le follicule pileux.

Il suffira de les appliquer chaque soir avant le coucher et ceci en effectuant de petits mouvements circulaires de massage du bout de votre index. Ces huiles pourront d’ailleurs être utilisées en tant que corps gras pour composer votre gommage hebdomadaire.

Utilisez un sérum dédié à la repousse des poils

Vous pouvez compléter ce rituel par un sérum dédié à la repousse des poils. L’application se fera idéalement de manière quotidienne et de préférence le matin. Il en existe à différents prix, certains pouvant dépasser les 90 euros.

D’autres sont beaucoup plus accessibles mais tous ont généralement été reconnus efficaces par les utilisatrices.

Utilisez des plantes pour faire poussez vos sourcils rapidement

Enfin, certaines plantes plus insolites peuvent contribuer à la repousse de vos sourcils. Vous pourrez notamment frotter chaque soir la zone sourcilière à l’aide d’une gousse d’ail en insistant bien sur les zones clairsemées, appliquer une infusion refroidie de basilic en massant délicatement et sans rincer ou encore nourrir la zone grâce à une extraction du jus de cresson.

Optez pour une alimentation favorisant la repousse

Consommer des aliments riches en acides aminés et vitamine B stimulent la croissance des poils. Vous pourrez donc inclure dans votre alimentation si ce n’est pas déjà le cas, la spiruline, la levure de bière, des graines germées ou encore du quinoa. Le fer, le zinc, la vitamine C et le magnésium soutiendront également la repousse des poils.

Toutes les autres vitamines et minéraux sont également essentiels à la vitalité de l’épiderme et donc à l’activité du follicule pileux. Malheureusement, après la diffusion des apports alimentaires dans l’ensemble du métabolisme, la peau est souvent la dernière servie. Il lui en reste très peu pour elle et se retrouve parfois en situation de carence.

N’hésitez pas à compléter une alimentation saine par des compléments alimentaires adaptés afin que tous vos besoins journaliers soient complets et que la peau ne soit plus lésée.

Et surtout pour la repousse de vos sourcils, Restez patiente !

La repousse des sourcils prendra certes un peu de temps mais en suivant ces 4 astuces, vous obtiendrez des résultats plus que satisfaisants !

Une fois la repousse accomplie, réfléchissez bien à la légère épilation à effectuer en demandant par exemple conseil à une esthéticienne.