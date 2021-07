Disponible depuis plus d’un an aux Etats-Unis, le service Facebook rencontre fait enfin son arrivée en France.

Il promet des rapprochements amoureux facilités par la puissance de ce réseau social parmi les plus populaires au monde.

Petit tour d’horizon de ce nouveau service gratuit.

Facebook rencontre, qu’est-ce que c’est ?

Intégrée à Facebook, Facebook rencontre n’est pas une application comme Tinder mais une nouvelle fonctionnalité.

Disponible sur iOS et Android, elle ne nécessite donc pas la création d’un compte spécifique et suggère des profils sur la base de critères définis par l’utilisateur.

Malgré cela, rien de ce qui se passe sur le volet rencontre n’apparaît sur votre Facebook : l’activation n’est pas signalée et rien n’est publié sur votre fil d’actualité.

Il existe deux prérequis à l’utilisation de Facebook rencontre : être un utilisateur majeur du réseau social et posséder un moyen d’accès à l’application mobile.

Il suffit ensuite d’activer la fonctionnalité qui vous ouvre les portes d’un espace de conversation propre, séparé de Messenger.

Les amis liés à votre profil principal seront exclus par principe de cet espace sauf si vous décidez de les inviter. Le partage de stories Facebook ou Instagram se fait aussi à votre discrétion.

L’activation se fait en trois étapes :

Ouvrir l’application mobile Facebook et aller dans l’onglet symbolisé par trois traits horizontaux. Appuyer sur la rubrique « Rencontres ». Suivre le tutoriel et appuyer sur «Ok » pour valider le profil.

Selon les préférences spécifiées, Facebook rencontre recommande des profils que vous devrez alors évaluer. Ces recommandations sont regroupées dans la section « Rencontres ».

En ce qui concerne les coups de cœurs et les conversations, ils sont accessibles dans les rubriques « A aimé votre profil » et « Affinités ».

Lorsqu’un profil s’affiche, plusieurs actions sont possibles : taper sur le cœur en cas d’intérêt ou sur la croix dans le cas contraire.

Une conversation ne peut démarrer que si les deux utilisateurs choisissent le cœur.

Lorsque votre profil plaît à quelqu’un, vous recevez une notification et pouvez entamer une conversation.

Enfin, pour rendre les suggestions plus pertinentes et votre profil plus attractif, vous pouvez répondre à des questions aléatoires (onglet « Répondre à une question ») et choisir d’ajouter des contenus issus d’Instagram.

L’accès aux différents paramètres se fait via l’icône en forme d’écrou. Sur cette nouvelle page, vous trouverez différents onglets :

« Votre profil » pour gérer vos informations.

« Vos préférences » pour guider l’application dans ses propositions.

« Instagram » pour autoriser le partage de vos posts Instagram.

Une particularité : les coups de cœur secrets

Les « secret crushes » concernent des personnes que vous connaissez déjà. Vous pouvez ainsi ajouter une personne par jour à cette liste, dans la limite de neuf personnes au total, qu’elles soient abonnées à Facebook ou à Instagram.

Cependant, votre choix reste secret à moins que la personne désignée ne fasse la même chose avec votre profil sur son application.

Vous serez alors notifiés et pourrez commencer une conversation.

Effacer un profil de rencontre est simple et ne supprimera pas le profil Facebook principal.

A l’inverse, la suppression d’un compte Facebook entraînera automatiquement la suppression du profil de rencontre associé. Pour cela, il faut :

Aller dans l’onglet « Paramètres » représenté par un écrou. Sélectionner l’onglet « Compte » puis « Supprimer le profil ». Donner ou non les raisons de votre choix. Décliner ou non l’alternative « Faire une pause ». Valider la suppression.

Recommandations de sécurité

Il est important de toujours prévenir quelqu’un lorsque vous allez rencontrer, en personne et pour la première fois, un contact internet.

De plus, si vous souhaitez empêcher un autre utilisateur de voir votre profil ou de vous contacter, cette fonctionnalité de blocage est disponible dans l’onglet « Paramètres » (signalé par l’écrou).