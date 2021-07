Connaissez-vous toutes les astuces à faire avec l’argile blanche au service de la beauté ? C’est la plus blanche et la plus pure de toutes les argiles qui existent. De cette finesse sans égale, elle fait des merveilles sur tout type de peau.

Les bienfaits de ce produit extrait de carrières sont nombreux. Ce qui en fait aussi un allié indispensable pour des soins de cheveux et du corps. Bref, ses applications sont multiples.

Découvrez tout que vous pouvez faire avec l’argile blanche au service de la beauté.

Un soin purifiant avec l’argile blanche

Sa forte teneur en sels minéraux en fait un produit revitalisant et purifiant extra puissant. Autant dire que l’argile blanche est capable de nettoyer la peau en profondeur afin d’éliminer les toxines.

Ainsi, celle-ci retrouve son éclat avec plus de douceur et d’élasticité. Sa qualité pure en fait un allié cosmétique adapté pour tous les types de peau.

Un masque naturel pour une peau parfaite

Le masque est le soin parfait que vous pouvez faire pour une peau parfaite. Associée à l’eau, elle a tendance à sécher rapidement. Ainsi, il faudrait mieux la mélanger avec de l’huile végétale comme de l’huile de ricin pour faire bon usage.

Si vous avez une peau de type sec, mettez un peu d’huile d’amande douce. Pour peau grasse, optez pour l’huile de jojoba.

Un masque anti vieillissement

Vous pouvez également ralentir les signes de l’âge comme les rides sous les yeux. Ce que vous pouvez faire avec l’argile blanche dans cette recette anti-âge est de l’associer avec de la poudre d’hibiscus.

Vous l’aurez compris, cet ingrédient peut très bien se marier avec des poudres de plantes. Il en est ainsi de la poudre de rose pour celles qui ont la peau sensible.

Un shampoing avec de l’argile blanche pour de beaux cheveux

L’argile peut remplacer votre shampoing pour donner naturellement de la brillance et de la douceur à vos cheveux. Faites donc de la pâte avec de l’argile blanche. Ensuite, appliquez-la sur le cuir chevelu pendant un quart d’heure.

Il ne vous reste plus qu’à rincer les cheveux à l’eau claire et au vinaigre de cidre. Si vous voulez en faire un shampoing sec, il suffit de l’associer à l’amidon de maïs et l’utiliser en spray juste sur les racines.