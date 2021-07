Découvrez vite comment affiner sa taille pour afficher une silhouette de rêve cet été. Avec l’arrivée de l’été et les vacances qui se rapprochent, c’est le moment idéal pour se reprendre en mains.

Cependant, nous n’avons pas toujours la motivation nécessaire pour suivre un programme sportif ou un régime alimentaire strict.

Rassurez-vous, pour arborer un corps tonique dans votre maillot de bain, il existe un exercice très simple à faire.

Rendez-vous ci-dessous pour découvrir l’exercice parfait à faire chez soi pour affiner sa taille cet été.

Le gainage et la planche pour affiner sa taille

Pour tonifier et affiner votre taille en douceur, le gainage, et plus particulièrement l’exercice de la planche, est l’exercice qu’il vous faudra adopter.

Cependant, si vous voulez obtenir des résultats, faire la planche une fois par semaine pendant dix secondes ne sera pas suffisant.

Ainsi, la graisse qui se situe au niveau abdominal est la plus compliquée à perdre. En faisant la planche, vous ferez travailler les muscles profonds de l’abdomen. Vous devrez donc être régulière dans vos exercices.

Combien de fois par semaine faire ses exercices

Pour des résultats visibles, il est conseillé de faire la planche trois fois par semaine, minimum. Pour encore plus d’efficacité, essayez de tenir environ une minute et répétez l’exercice trois fois. Faites une petite pause entre les répétitions.

Si, au départ, vous avez un petit peu de mal, commencez par essayer de tenir trente secondes puis augmentez le temps petit à petit.

Le plus important pour que cet exercice soit efficace est la régularité. Au bout de quelques semaines, vous devriez déjà commencer à voir une différence au niveau de votre ventre et de votre taille. Cette dernière devrait être plus fine et votre ventre devrait avoir l’air plus plat et plus tonique.

Nos conseils pour un ventre plat

Si la planche est le meilleur exercice pour affiner sa taille, il existe également d’autres conseils à suivre pour atteindre vos objectifs plus rapidement.

S’il n’est pas question de suivre un régime strict, il est tout de même important de veiller à garder une alimentation équilibrée.

Certains aliments vous aideront d’ailleurs à éliminer les graisses plus rapidement, comme l’ananas par exemple. Dégustez-le en fin de repas pour qu’il vous fasse profiter de ses vertus brûle-graisse.

Vous devrez également faire attention à vous hydrater suffisamment. L’eau favorise l’élimination des toxines et évite les ballonnements.

Pour être la plus belle dans votre jean de marque ou votre robe rose Mango cet été, vous savez ce qu’il vous reste à faire.